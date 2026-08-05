Cáritas lamenta la "instrumentalización" política de los migrantes por la crisis de Ceuta y pide "respeto"

Varias personas migrantes nadando hacia la frontera con Ceuta. 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez (Cádiz) ha manifestado su "profunda preocupación y consternación" ante la tragedia vivida en Ceuta en los últimos días, con la entrada de miles de personas migrantes a la ciudad autónoma a través de su frontera con Marruecos, lamentando la "instrumentalización" política que se ha hecho de estas personas.

En un comunicado, la entidad religiosa ha defendido que "ningún ser humano debe ser utilizado como medio de presión o confrontación" y que las personas migrantes "son sujetos de derechos y merecen ser tratadas con respeto, humanidad y justicia".

La crisis de Ceuta, ha continuado, ha puesto en evidencia "el sufrimiento humano que se esconde tras los movimientos migratorios y la fragilidad de miles de personas que buscan una oportunidad de vida digna".

Además, ha lamentado la pérdida de vidas humanas de quienes han fallecido en el mar intentando alcanzar a nado la ciudad de Ceuta, señalando que "ninguna persona debería verse obligada a arriesgar su vida para buscar protección, seguridad o un futuro mejor". "Cada muerte en nuestras fronteras constituye una tragedia que interpela la conciencia colectiva de nuestra sociedad", ha manifestado Cáritas.

La entidad también ha reconocido el impacto que esta situación está teniendo sobre la población ceutí, asegurando que "la llegada masiva de personas en pocas horas y la incapacidad para gestionar la emergencia de forma inmediata han generado una importante alteración de la vida cotidiana de la ciudad, afectando a vecinos, servicios públicos e instituciones locales, que han debido afrontar circunstancias de gran dificultad".

A pesar de ello, ha trasladado su agradecimiento a los ciudadanos de Ceuta, que "han demostrado una vez más una extraordinaria capacidad de solidaridad, acogida y compromiso con las personas más vulnerables".

Este reconocimiento se ha hecho extensivo a la labor de las entidades sociales, organizaciones humanitarias, comunidades religiosas, profesionales y voluntariado que trabajan sobre el terreno para ofrecer atención, acompañamiento y protección.

Cáritas ha recordado además "la obligación de proteger a las personas más vulnerables", entre ellas los niños, niñas y adolescentes, así como a quienes huyen buscando protección. "El respeto a la dignidad humana, al interés superior del menor y a las garantías establecidas en nuestro marco jurídico no puede quedar relegado en situaciones de presión fronteriza", ha advertido.

En ese sentido, ha indicado que "una situación de carácter humanitario, exige una respuesta centrada en la protección de las personas más vulnerables".

En este sentido, la iglesia en Ceuta y las Cáritas locales han puesto a disposición sus recursos de acogida y han reiterado su compromiso de colaborar con las administraciones y organismos competentes para atender las necesidades que puedan surgir, "desde la coordinación institucional, la solidaridad y el respeto a la dignidad de todas las personas".

Ante todo esto se ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas, a los responsables políticos y a la comunidad internacional para que impulsen soluciones basadas en la protección de los derechos humanos, la cooperación entre países y la Unión Europea, el respeto a la legalidad y la construcción de vías seguras para la movilidad humana.

También ha invitado a toda la comunidad cristiana y a la sociedad en general a "no permanecer indiferentes" ante esta situación, declarando que "estamos llamados a mirar a cada persona, cada migrante, como un hermano o una hermana, ofreciendo respuestas que promuevan la convivencia, la igualdad de trato y la esperanza".