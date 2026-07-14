Montero pide a la Junta que deje "la confrontación con Cataluña" y diga una "alternativa" para reformar la financiación

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). M - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha emplazado este martes al Gobierno de la Junta de Andalucía a que "deje de esconderse detrás de la confrontación con Cataluña" y diga qué "alternativa" pone sobre la mesa para reformar el sistema de financiación autonómica respecto a la propuesta que ella misma, en su etapa como ministra de Hacienda, presentó a principios de este año.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la líder del PSOE-A se ha pronunciado sobre esta cuestión al hilo de unas críticas que la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), realizó este pasado lunes sobre la defensa que de dicho modelo de reforma del sistema de financiación realizó por la mañana el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa.

María Jesús Montero ha considerado que el Gobierno andaluz "permanentemente se mete en un jardín cada vez que intenta explicar aquello que no tiene ningún tipo de justificación, como es su negativa a discutir un modelo de financiación que aporta Andalucía ni más ni menos que más de 5.700 millones de euros anuales que podrían estar ya incorporados al Presupuesto que el Gobierno andaluz va a presentar para el año 2027", según ha abundado.

La exministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz ha subrayado que dicho montante podría posibilitar una "revitalización de los servicios públicos" en Andalucía "con unos ingresos que se quita el Gobierno de España" para proporcionárselos a las comunidades autónomas.

Además, Montero ha defendido que "los intereses que han guiado el diseño y la negociación de este modelo de financiación han sido los intereses de Andalucía", desde el convencimiento de que es "un modelo bueno" para esta comunidad autónoma, que sería "la más beneficiada" de su puesta en marcha, según ha incidido en sostener.

De esta manera, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha emplazado al Gobierno de la Junta a que "se deje de esconder detrás de la confrontación con Cataluña", y "que diga qué variables del modelo quiere quitar, por qué la quiere sustituir, cuál es su propuesta alternativa, qué elementos son los que pondría sobre la mesa, que discuta sobre el modelo, y no simplemente hable de 'pecados originales', como si aquí estuviéramos hablando en términos religiosos".

"Se trata del qué, y el 'qué' es 5.800 millones", ha aseverado Montero antes de agregar que si la Junta de Andalucía va a "votar en contra" de dicho modelo de reforma, "tendrá que explicarle muy bien a los andaluces por qué le están negando el pan y la sal, que es lo que se niega cuando uno deja de ingresar 5.800 millones simple, y llanamente, por un posicionamiento sectario", ha abundado la líder socialista, quien ha dicho estar "convencida" también de que el Gobierno del PP-A se opone a este modelo porque "se diseñó desde el Ministerio de Hacienda" que en aquel momento dirigía ella misma.

REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Por otro lado, Montero se ha referido también en esta rueda de prensa al proyecto de reforma de la Ley de Dependencia que se vota este martes por la tarde en el Congreso de los Diputados y que permitiría que el Gobierno central "retome la financiación del 50%" de dicho sistema "después del recorte que le propinó" Juanma Moreno "como secretario de Estado" de Servicios Sociales "en los momentos de la crisis financiera gestionada por el PP", ha señalado.

"Desde aquel momento, la aportación del Gobierno de España a la dependencia no estaba en sintonía con el espíritu de la ley, que establece el 50%" de la misma, ha apuntado Montero, quien ha expresado su "asombro" por que, "en las comisiones previas al debate del Pleno" de este martes, el PP "haya votado en contra de que el Estado aporte ese 50% de la financiación".

Montero ha pedido "explicaciones" al PP andaluz, que "durante toda la campaña" y los años de gobierno de Pedro Sánchez "ha estado reclamando" al Ejecutivo central que "aportara ese 50 por ciento de la dependencia".

"La pregunta es qué van a votar los diputados andaluces que están en el Congreso de los Diputados", si en línea "con lo que viene reclamando el Gobierno andaluz, o en contra" del proyecto "como se está planteando por parte del Grupo Popular" y ya hicieron en el debate en comisión parlamentaria, ha trasladado la líder socialista.

Para Montero, si el PP vota en contra de esta reforma en el Pleno, se "pondría de manifiesto la hipocresía absoluta" del presidente de la Junta en su "confrontación con el Gobierno de España", porque "no se puede estar denunciando" que el Ejecutivo no aporta el 50% de la financiación de la dependencia y luego votar "en contra" de dicha iniciativa que "beneficia a los territorios que mayoritariamente gobierna el Partido Popular", según ha abundado.