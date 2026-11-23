La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presenta al cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha realizado este lunes un nuevo llamamiento a que "nadie se quede en casa" el próximo domingo, 29 de noviembre, y acuda a votar en las elecciones generales convocadas para ese día, ante el "peligro" de comportamientos de "antidemocracia" que, a su juicio, trae consigo la "derecha ultra" si alcanza el poder tras dichos comicios.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha realizado esta advertencia durante su intervención para presentar al candidato cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado este lunes en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

María Jesús Montero, que ha comenzado su intervención con palabras de condolencia por el fallecimiento de dos trabajadores en Morón de la Frontera (Sevilla) "tras caer a un foso en una empresa aceitera", ha reivindicado en este encuentro la "política limpia y útil, la que huye de palabras gruesas, de ataques personales" y de "deshumanización".

Tras incidir en valorar la que ha definido también como "política transformadora" y "correctora de desigualdades", la secretaria general del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que, en la campaña de las próximas elecciones generales, "un argumento de atracción del voto" por parte de "partidos de la derecha y la ultraderecha, no sea el contar cuál es su propuesta de país, su programa, sino, sobre todo, trasladar lo que van a derogar, lo que van a deshacer".

Para Montero, esto "no es que sea involucionista o retrógrado, que por supuesto lo es", sino que, "sobre todo, significa unos rasgos gruesos de 'antidemocracia' y, por tanto, de no respetar las reglas que las sociedades se dotan".

"Y ahí es donde creo que está el peligro", ha advertido la dirigente socialista, quien en ese punto ha denunciado que, "como ha ocurrido en otras partes del mundo, cuando la derecha ultra llega al poder, aprieta a las instituciones para cambiar las reglas de juego y controla, además, los sistemas de contrapoder", de modo que le "sobra toda esa arquitectura para ello que la democracia ha puesto en marcha, y que puede fiscalizar" la acción de los partidos.

La líder socialista ha avisado de que los representantes de esa derecha ultra "no quieren testigos que estropeen el relato", y "les sobra el sistema público que funciona según reglas que no son las suyas", es decir, que no son "las del mercado y las del negocio", según ha abundado.

Montero ha seguido argumentando que, por eso, desde dicho espectro ideológico "recetan la privatización, que cumple" con un "doble objetivo", el de combinar "negocio privado con lo público, y que el nivel y la calidad de la prestación de los servicios la decidan los costes".

LO QUE SE DECIDE EL 29N

"Por eso atacan con crudeza y con dureza a los sindicatos", porque los referidos partidos "son el enemigo de la barra libre de los derechos laborales, de las conquistas conseguidas con los sindicatos", que "les pesan", según ha agregado Montero, quien en ese punto ha subrayado que el próximo 29 de noviembre "no solamente decidimos quién va a gobernar", sino que en dichas elecciones se decide "qué país queremos construir, qué derechos queremos proteger, qué oportunidades ofrecemos a las próximas generaciones", por lo que está en cuestión "la propia arquitectura de la democracia".

Ha señalado que se pone en juego el "futuro" de cuestiones como los salarios, la vivienda o el "fortalecimiento de servicios públicos", y también "conquistas" alcanzadas "como sociedad", y en ese punto ha citado "el derecho de las mujeres a decidir libremente" sobre su maternidad, la eutanasia, o los "avances en igualdad, en derechos de las personas Lgtbi".

Por eso, la líder del PSOE-A ha realizado un llamamiento a que "nadie se quede en casa" y que "todo el mundo participe" el 29N, que "exprese libremente su opinión" en las urnas, y ha dicho tener "la convicción de que una mayoría de ciudadanos comparte" las "prioridades" que defienden los socialistas, y "esto va a tener un reflejo claro en las elecciones del próximo domingo".

"Estoy absolutamente convencida", ha remachado Montero, quien ha animado por ello a "hablar en estos últimos días de campaña de lo que le importa a la ciudadanía, a la gente", y a no dejarse "arrastrar por el ruido ni por la confrontación permanente", porque "la política merece la pena cuando realmente sirve para mejorar la vida de las personas", según ha proclamado.