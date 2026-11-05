Montero pide tras oír a Koldo que "la justicia investigue" al PP como "gasolina de la máquina del fango" contra el PSOE

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, durante su participación en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves que e - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su deseo de que "la justicia investigue" que el PP "era la gasolina de la máquina del fango" que, según ha criticado, se buscaba esparcir contra el PSOE en relación a casos de corrupción.

En un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, la dirigente socialista se ha pronunciado así al hilo de unas informaciones difundidas este jueves que recogen una declaración del exasesor ministerial Koldo García, que asegura que pactó con el hasta ahora abogado del PP pagar sus defensas y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Según la declaración desde la cárcel del exasesor adelantada este jueves por la Cadena SER, el que fuera abogado del PP en los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE acordó con Koldo García pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales a través de la empresa editora de un medio de comunicación, "a cambio de facilitar información para derrocar al presidente del Gobierno".

"Yo estoy escandalizada con esto", ha señalado María Jesús Montero al ser preguntada por este asunto en dicho encuentro informativo, en el que ha subrayado que "muchos ciudadanos" tienen "en la memoria la serie de insultos, de desacreditaciones, de reproches, de acusaciones falsas, de bulos que el Partido Popular ha lanzado con motivo de este tristísimo caso de corrupción" que "se ha investigado por parte de los tribunales".

Además, ha llamado la atención sobre la "diferente condena" que se le impuso al empresario Víctor de Aldama en el 'caso mascarillas' en comparación con las que se les impuso a "dirigentes políticos" enjuiciados en ese caso como el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

De este modo, Montero ha señalado que quien parecía ser "el cabeza de esa mafia, de esa red" --en alusión a Aldama-- "al final salió de la cárcel cuando hizo unas declaraciones en las que intentó implicar a miembros del PSOE", y por las que "muchos" socialistas se querellaron "contra él", si bien esas querellas "nunca prosperaron", según ha lamentado la líder del PSOE-A.

Montero ha criticado que, según las declaraciones de Koldo García, "resulta que este caso de corrupción, que ha sido el ariete del PP contra el PSOE, estaba alimentado" por el PP, que era la formación política que "estaba detrás" del mismo, y a la que "le interesaba que hubiera acusaciones falsas para emponzoñar la vida pública, para dar barro a esa máquina del barro", ha censurado.

"El Partido Popular era la gasolina de esa máquina del fango, incluso con el señor Koldo", ha sentenciado Montero, antes de comentar que "es lamentable", y de decir que espera que "la justicia investigue estas cuestiones, que no son sólo de denuncia política", de algo que "tienen que saber los ciudadanos", según ha advertido.

De esta manera, Montero ha insistido en denunciar que el PP "está detrás de todas estas cuestiones", y en señalar que espera que "también lo investigue la justicia, porque no es de recibo que haya situaciones de este tipo y que, por tanto, haya personas que en este momento estén en la calle, en libertad, a pesar de todos los cargos tan graves que se les imputan, y de que haya otras personas que están en la cárcel por hechos parecidos, por haber participado de esos hechos con hasta 20 años de prisión", ha añadido para finalizar.