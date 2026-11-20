La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en el acto público en Jódar. - PSOE-A

JÓDAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento para "votar con inteligencia" en las elecciones generales frente al "ruido" que genera la derecha "para que no se escuche" la acción política progresista que "apuesta por la mayoría social" y que tiene "capacidad de solucionar los problemas".

Así lo ha indicado este viernes en un acto de campaña en Jódar (Jaén), en el que también han intervenido el secretario general del PSOE de la provincia, Juan Latorre, y el de la agrupación galduriense, José Luis Hidalgo.

Montero ha señalado la importancia del 29N "para el futuro de un país que decide poner por delante a la mayoría social de la gente". "Es la que nos impulsa para solucionar sus problemas, para trasladar todo aquello que le permita vivir mejor, en contra de los intereses siempre privilegiados de unos pocos", ha declarado.

En este sentido, ha reivindicado los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y la importancia del 29N en un momento "crítico" a nivel nacional e internacional, "donde empieza de forma tímida a vislumbrarse rayos de esperanza en otras partes del mundo" tras "una explosión de la ultraderecha".

Ha defendido el "multilateralismo", sin "que se gobierne España desde otras partes", punto en el que ha asegurado que no van "a permitir que se chantajee" a España por afirmar que no se va dedicar "el cinco por ciento de la riqueza al gasto militar", ya que supondría "80.000 millones de euros más cada año" que se quitarían a políticas sociales.

A su juicio, el PP "no se atreve a decirlo" porque "no tienen proyecto de país", sino "de recorte" y "de sacrificio", siempre "para la gente trabajadora, a la clase media, la gente humilde". También ha observado un "proyecto de involución" y de "derogación" de leyes ofrecen derechos, como las de la eutanasia o el aborto.

"Por eso, independientemente de que uno pueda tener sus matices, pueda tener su ideología y sus preferencias, tiene que votar con inteligencia en estas próximas elecciones y pensar en su futuro y en el futuro de su familia. Un futuro que sólo tiene una garantía el de las políticas públicas", ha asegurado.

De este modo, ha considerado que estos comicios van de las pensiones, de educación pública, de los derechos de las mujeres para estar "en pie de igualdad" o de "la posibilidad de que el campo sea una forma digna".

APOYO AL SECTOR AGRARIO

Montero se ha detenido en el apoyo del Gobierno al sector primario, con la defensa de una PAC justa, apoyo al regadío y las nuevas tecnologías, la "lucha contra el cambio climático", leyes como la de la cadena alimentaria o la retirada del doce por ciento de aceite de oliva para tratar de evitar "que las ventas sean a pérdidas".

Una acción que la secretaria general del PSOE-A ha opuesto a la del PP al frente de la Junta de Andalucía, que "habla del campo para pedir votos" mientras reduce "en 380 millones" las partidas agrarias en el presupuesto para 2027 e "intenta privatizar el monte público como en la cantera de La Lancha", en Jódar.

De otro lado, ha valorado el "récord de crecimiento" de una España que es "el país que más crece" en Europa, con "récord en creación de empleo". Y ello, a pesar de quienes dicen que "son los buenos gestores" y a quienes llamaron "basura" a los sindicatos, cuya labor "por la clase trabajadora" también ha reivindicado.

En frente, según ha apuntado, hay "partidos que siempre buscan la polémica, el enfrentamiento" y el "ruido" desde primera hora llamando a los socialistas "ocupas" e "ilegítimos" cuando acceden al gobierno. Algo que "no es algo casual" y que tiene dos objetivos: "crispar" y "que no se escuche la acción pública".

"Porque saben que nuestras políticas llegan a las familias, tienen capacidad de solucionar los problemas que no han tenido previamente solucionado, que apuestan por esa mayoría social. Y ese ruido que provoca, que hace, que haya gente que rechace y crea que todos estamos en el mismo saco", ha lamentado.

ESTRUCTURA DEMOCRÁTICA

De ahí que en estas elecciones también esté en juego "la propia estructura democrática" de España, "en donde la participación es el elemento clave para que los gobiernos respondan al interés del pueblo" y frente a quienes "añoran otros tiempos".

"Por eso, tenemos también que ir a las urnas con la democracia por montera. Y tenemos que hacerlo con alegría, con ilusión, convenciendo a todos los que están dudosos, o no tienen claro su voto, o se dejan alumbrar o marear por esas proclamaciones", ha subrayado.

En este sentido, ha hablado de una "mala política" y "mala educación" en la derecha, "que no hace del diálogo el instrumento para el entendimiento" y que, además, utiliza "la deshumanización del adversario político", como la que ha sufrido Pedro Sánchez.

"Todos aquellos que tienen dudas, incertidumbres, pero que tienen que definir su voto y tienen que hacerlo pensando en quién defiende los intereses de todos y todas y quién está en la política tramposa, mentirosa, defendiendo lo que le dictan los intereses de los privilegiados y de unos pocos. En Andalucía lo sabemos bien y no vamos a permitir que se nos siga insultando", ha recalcado, no sin volver a denunciar las descalificaciones de Isabel Díaz Ayuso.

Así las cosas, Montero ha pedido no pasar "de puntillas" ante el 29N y ha animado a, "con educación" ante esa "intoxicación", batirse "el cobre" dando "argumentos" sobre la importancia del voto para la mayoría social. Ello con el objetivo de "seguir repartiendo la riqueza", dar "una solución a la vivienda, que no está resuelta" y "seguir haciendo de esta España un país de éxito".

CONCENTRACIÓN DEL VOTO

También el secretario general del PSOE de Jaén ha solicitado una "movilización masiva" y se ha dirigido especialmente a las mujeres, pensionistas y jóvenes de la provincia. "No nos podemos permitir un Gobierno con vicepresidentes y ministros machistas y retrógrados; las políticas de igualdad tienen que seguir avanzando", ha manifestado.

Ha considerado que la provincia de Jaén no se puede permitir "votos de izquierda distintos al PSOE". En este punto, ha explicado que en las elecciones de 2023 hubo 30.000 votos de izquierda "que no sirvieron para nada", porque no se tradujeron en diputados, de ahí que haya hecho un llamamiento a todas las personas progresistas "a depositar su confianza en el PSOE".

Además, ha valorado la agenda social desplegada, con la cifra de parados más baja de los últimos 25 años en la provincia, con un volumen récord de contratos indefinidos y con una subida "histórica" de las pensiones. A ello ha unido las ayudas para paliar los daños por las borrascas: "800 millones de euros a la provincia, 400 millones de ellos ingresados directamente en los bolsillos de los agricultores y agricultoras", ha resaltado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jódar ha hecho hincapié en que a los trabajadores y trabajadoras "les va bien cuando gobierna el PSOE y les va mal cuando gobiernan las derechas". "No quiero que la motosierra sea para los trabajadores del campo. La derecha nunca va a hacer nada por ellos", ha alertado.