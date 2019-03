Montero, preocupada por que todo lo relacionado con la mujer "no se le dé la dimensión que realmente tiene" en Andalucía

Publicado 26/03/2019 13:14:59 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado este martes su preocupación por que todos los temas relacionados con la mujer se conviertan en "un trámite burocrático" y no se le dé "la dimensión que realmente tienen" con el gobierno de coalición de PP y Cs, con el apoyo de Vox, en Andalucía.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro de Directivas Andaluzas, en Sevilla, donde ha mostrado su temor de que las medidas relacionadas con la mujer no se eliminen porque "parezca que no es correcto socialmente, pero que se queden "en un simple trámite burocrático".

Preguntada sobre el tradicional informe de impacto de género que la Junta realiza junto a los presupuestos de la comunidad, la exconsejera de Hacienda ha defendido la elaboración de este estudio con "reconocimiento internacional" y ha advertido de que "siempre que hay cambio de gobierno y la orientación de algunos socios que apoyan niegan el que haya un problema en la lucha de igualdad de mujeres, se teme que se puedan quedar como un simple trámite burocrático".

Por otra parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda ha afeado "la suerte de competición" de la derecha por ver quien plantea "la cuestión más grande sobre bajada de impuestos", teniendo en cuenta que "los partidos saben que no es real, que es mentira".

"Estamos acostumbrados a que se nos anuncie una bajada masiva de impuestos antes de las elecciones, que posteriormente no se cumple. Me parece reprochable, en un tema tan importante como la fiscalidad, que se use como un anzuelo para los ciudadanos", ha criticado.

Además, ha apuntado que las personas con baja renta, la clase trabajadora y la clase media "no se ve afectada en su contribución fiscal". "Me parece una irresponsabilidad prometer lo que no se va a cumplir y luego hacerlo con un tema tan sensible como es este", ha apostillado.

La ministra también ha hecho hincapié en la dificultad que supone cumplir el objetivo de estabilidad "sin afectar" al Estado de Bienestar. "Desmantelando el Estado de Bienestar uno puede prometer lo que quiera", ha alertado.

Por último, preguntada sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el inventario general de bienes y derechos de la Comunidad, a 31 de diciembre 2017, con el que el PP-A ha advertido de "un rosario de irregularidades", la exconsejera de Hacienda ha reprochado que el PP-A, desde que ha llegado a la Junta, "intenta justificar por qué no hace nada".

"Está intentando permanentemente que la actualidad política esté preñada de elementos que no tienen que ver con su gestión, que son noticias falsas. Saca de contexto informes de la Cuenta General de la Intervención, de la Cámara de Cuentas", ha criticado.

Además, ha apuntado que en los años del PSOE al frente de la Junta "siempre atendió y tuvo en consideración" las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.