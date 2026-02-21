Montero promete una Ley de lenguas andaluzas, más plazas de FP y derogar la Ley Universitaria para Andalucía

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en una imagen de archivo de un acto electoral. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha prometido este sábado en un acto electoral en Jaén capital que, de llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, impulsará una Ley de lenguas andaluzas, creará más plazas de Formación Profesional (FP), derogará la recientemente aprobada en el Parlamento andaluz Ley Universitaria Para Andalucía, conocida como la LUPA, y pedir la transferencia de los Cercanías.

En su intervención, Montero ha defendido la necesidad de una Ley de lenguas andaluzas para "impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que siempre han sido los andaluces: expresarnos con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes". "Necesitamos seguir combatiendo los tópicos", ha señalado la secretaria general de los socialistas andaluces.

"Ser andalucista o defender el andalucismo no significa ir en contra de otros que quieren avanzar en cotas de autogobierno. Ser andaluz es defender la autonomía de Andalucía", ha sostenido Moreno, para la que en los últimos ocho años de Presidencia del 'popular' Juanma Mpreno no se ha hecho "absolutamente nada" por avanzar en autogobierno, en desarrollarlo a través del Estatuto de Autonomía.

"Merecemos mucho más de lo que hoy ofrece la Junta de Andalucía. Para nosotros, la identidad andaluza que significa el 28F es la manera que tenemos de celebrar las fiestas, sí; o las romerías, sí, pero no sólo. No hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar", ha argumentado.

En materia de educación, la también ministra de Hacienda ha prometido la creación de más plazas de FP porque "son cientos de miles los jóvenes los que no pueden estudiar una titulación de FP porque la Junta de Andalucía ha preferido que la FP sea privada" cuando "las familias no pueden pagar 10.000 euros que cuesta el módulo porque tienen que hipotecar su casa para poder matricular a sus hijos".

Y en el ámbito universitario, ha anunciado que "derogaremos leyes que destruyen" lo ya construido, refiriéndose explícitamente a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) para "dar recursos a la pública". Por último, ha adelantado que, como presidenta de la Junta, "impulsaremos la transferencia de la red de Cercanías para que al igual que ocurre en otras partes de España seamos capaces desde Andalucía de gestionar el Cercanías. Con ganas, con ambición, con inversión, convencidos de la gestión desde Andalucía de las competencias".