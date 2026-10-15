Montero (PSOE-A) reivindica el "talento" de las mujeres del campo andaluz en el día internacional del colectivo

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves el "talento" de las mujeres del campo andaluz con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora este 15 de octubre.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la líder socialista ha aprovechado esta efeméride para defender que este jueves es "un día importante para reconocer a las mujeres rurales y, también, para las letras andaluzas".

Al respecto, Montero ha aludido al premio que este jueves recibirá la escritora e investigadora Remedios Zafra, nacida en la localidad cordobesa de Zuheros y Premio Nacional de Ensayo 2025, que "recibe en Madrid el galardón honorífico de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

La secretaria general del PSOE-A ha defendido que el galardón que recibe esta escritora cordobesa es "un reconocimiento a su trayectoria comprometida con el pensamiento crítico, el feminismo y la visibilidad de las mujeres rurales".

Además, la dirigente socialista ha subrayado que en este Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra "su talento y el de tantas mujeres del campo andaluz imprescindibles para nuestra tierra, que la sostienen y la transforman, siempre rompiendo barreras y construyendo un mejor presente y futuro para nuestros pueblos", ha concluido María Jesús Montero.