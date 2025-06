Montero reclama explicaciones por "irregularidades" en la contratación de la Junta: "el PP y Moreno no dicen nada"

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado explicaciones por las "irregularidades" en la contratación de la Junta, en servicios sanitarios y educativos, al tiempo que ha afeado que el PP y el presidente, Juanma Moreno, "no dicen nada".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas la también vicepresidenta primera del Gobierno en Jaén, donde ha participado en la inauguración de la jornada 'Nueva política de defensa. Una oportunidad de liderazgo y autonomía estratégica para la industria española'.

Montero ha afirmado que desde el Partido Socialista llevan "desde hace bastante tiempo alertando de las irregularidades que se están produciendo en servicios tan importantes como el sanitario y el educativo". Dos ámbitos que copan "más de dos tercios de la totalidad de recursos" del Ejecutivo andaluz.

"Por eso cuando aparecen irregularidades con más de 1.500 millones en este momento en investigación con fraccionamiento de contratos o declaración de obras de emergencia fuera de legilación por parte del SAS, con su gerente imputada, y, por otra parte, en los servicios también de educación aparecen 300.000 euros en facturas falsas nos preocupa y mucho", ha afirmado.

En este sentido, la secretaria general ha considerado que "lo curioso es que el PP y el señor Moreno Bonilla no dicen nada de esta presunta corrupción, no hablan no piden disculpas, como sí ha hecho el PSOE".

"No somete a expulsión o a baja del partido a las personas que estén implicadas dentro de esas tramas, como sí ha hecho el Partido Socialista con indicios, no con sentencias ni con imputaciones", ha señalado, no sin destacar que en el PP "están permanentemente reprochando a otras formaciones lo que se tendrían mirar hacia dentro".

Así las cosas, ha exigido a Moreno "que explique de una vez qué está ocurriendo con la contratación de la Junta de Andalucía, del SAS, del servicio educativo y otras irregularidades" que se han "conocido en este último tiempo".

Al respecto, Montero ha manifestado que la ciudadanía tiene "derecho a conocer qué ha pasado y cuál tiene que ser la reacción del PP", que, desde su punto de vista, debe ser "tolerancia cero hacia la corrupción".

"Por sus hechos los conoceréis: nosotros, ante un caso, actuamos con contundencia y el PP, como siempre, convive con la corrupción, no le presta atención, lo ve con naturalidad y nunca jamás pide perdón ni da explicaciones", ha concluido.