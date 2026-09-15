Montero reclama a Moreno "transparencia" sobre el plan de ayudas para los terremotos de Granada y lamenta su "tardanza"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en la sede del PSOE Zaidín-Genil de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "transparencia" respecto a los fondos del paquete global de 46,2 millones de euros anunciado para paliar los daños de los terremotos en Granada y ha lamentado la "tardanza" con la que acudió a esta provincia para abordar esta materia.

Montero ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de realizar una visita por el barrio granadino del Zaidín, uno de los más afectados por la serie sísmica, y de mantener un encuentro con vecinos de la zona.

Sobre el plan de 46,2 millones de la Junta, Montero ha sostenido que "mucho de ese presupuesto ya estaba contemplado en actuaciones de rehabilitación o en actuaciones de fases nuevas de algunos de los proyectos que estaban en marcha".

Ha sostenido así que, del montante total, para ayuda a los vecinos para sus viviendas se contemplan siete millones de euros, lo que ha contrastado con los 100 millones de euros puestos a disposición del Consorcio de Compensación de Seguros para que "se pueda pagar rápido esas ayudas" o del dinero que se pueda articular en ayudas tras la declaración este martes en Consejo de Ministros de zona gravemente afectada.

La líder del PSOE-A ha señalado que "en política es importante la transparencia" y que los ciudadanos sepan con qué cuentan y no los cantos de sirena que en ocasiones se quieren trasladar", ha agregado. Pese a todo, ha opinado que "ahora es el momento de la coordinación y de la lealtad institucional y, por tanto Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España tienen que estar al lado de los vecinos para intentar, entre todos, que sufran lo menos posible".

Montero ha celebrado que el Consejo de Ministros apruebe este martes que el entorno de los terremotos sea declarado zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, lo cual implica que los vecinos que hayan sufrido daños en sus inmuebles desde este mismo miércoles podrán solicitar a la Subdelegación del Gobierno "ese resarcimiento, mostrando y aportando toda la documentación que sea precisa para que se evalúe su situación a la mayor brevedad posible".

Ha incidido en que también los ayuntamientos cuyas infraestructuras municipales hayan sufrido daños podrán solicitar que el Gobierno de España les pague hasta el 50 por ciento del coste de esas reparaciones.

Por último, Montero ha opinado que "de todo este tipo de emergencias tenemos que aprender" y ha puesto en valor que en los próximos meses se vaya a ofertar a los centros educativos la posibilidad de tener una formación específica en seísmos, una práctica habitual en otros países que "habitualmente tienen emergencias de este tipo de forma recurrente", ha dicho.