Montero reivindica ante el 28F un "andalucismo integrador" que reclame para Andalucía "tener lo mismo" que otras CCAA

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

La nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha realizado este domingo, a menos de una semana de que se celebre el Día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero, un "andalucismo integrador" que ha diferenciado de los nacionalismos y de los postulados de la derecha, y que sirva para reivindicar para Andalucía "tener lo mismo" en materia de autogobierno que otros territorios del país.

Son ideas que la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado durante su intervención en el acto de cierre del XV Congreso regional que los socialistas andaluces han celebrado este fin de semana en Armilla (Granada), y del que sale elegida la nueva dirección encabezada por la dirigente sevillana.

María Jesús Montero, que ha estado acompañada en este acto por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, así como arropada por varios ministros y destacados socialistas como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Susana Díaz, y su antecesor al frente de la Secretaría General del PSOE-A, Juan Espadas, ha sostenido que "la derecha no ha creído nunca en Andalucía", y ha afeado el lema que la UCD abanderó de cara al referéndum del 28 de febrero de 1980 para el acceso a la autonomía andaluza por la vía de las comunidades consideradas históricas, el de que 'Andaluz, este no es tu referéndum'.

"No creían en el autogobierno porque no creían en Andalucía, porque no creían en la capacidad de esta tierra para acercar los servicios públicos, para impulsar el empleo, para modernizar nuestro campo, para tener la capacidad de darle la vuelta al mapa", ha denunciado María Jesús Montero en referencia a la derecha.

Frente a ello, ha defendido que los socialistas quieren que Andalucía represente "un sur moderno, inteligente, transformador, innovador, que tenga ambición por colocarse en las mejores posiciones".

Además, ha justificado la designación del primer presidente de la Junta de la etapa autonómica, Rafael Escuredo, como presidente de honor del PSOE-A, al tiempo que lo ha reivindicado como "padre de la autonomía de Andalucía, por mucho que no lo quiera reconocer la derecha", ha apostillado.

La líder socialista ha remarcado que Escudero "batalló muy duro, como tenemos que batallar todos nosotros", y ha agregado que "lo más importante" que hicieron los socialistas "fue canalizar el espíritu de ambición, de expectativa, de mejora que tenía la gente cuando votó" el Estatuto de autonomía andaluz en referéndum.

"ESTO NO VA DE NEGARLE COSAS A OTROS TERRITORIOS"

Montero ha aseverado que "Andalucía no le negó el autogobierno a otros territorios", porque "esto no va de negarle cosas a otros territorios", sino de "aspirar a tener las mismas competencias, los mismos instrumentos, la misma capacidad de dirigir nuestro destino" que se enmarque en la Constitución española.

"Por eso, cuando algunos intentan enfrentar nuestro andalucismo con las aspiraciones de otros a tener también cotas de autogobierno y dicen que ser andalucista es estar en contra de eso, yo les digo que no", que "ser andalucista es aspirar a tener lo mismo, a desarrollar nuestro Estatuto, a tener capacidad financiera, a pelear, por que lo nuestro se abra camino, no a pelear entre unos y otros", ha abundado.

"Eso es lo que hicimos aquel 28 de febrero y es lo que vamos a seguir haciendo", ha avisado la secretaria general del PSOE-A, que en ese punto ha recordado que "estamos a las puertas del Día de Andalucía", de "un día grande para esta tierra que no consiste en galas, que no se trata de tener un acto para el mayor boato de uno", sino que "se trata de una Andalucía propositiva y también reivindicativa, pero con la propuesta por delante", ha argumentado.

En ese sentido, ha criticado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, no se le escucha "ni una propuesta de lo que quiere hacer con Andalucía", y ha subrayado que, ante el 28F, los socialistas van a "levantar, como siempre, la bandera verde y blanca para atraer a la gente, para que sepan que con nosotros vamos a seguir defendiendo poder llegar a donde nos propongamos llegar por el talento de nuestros jóvenes, por la capacidad de nuestra tierra, por el esfuerzo, por el sacrificio".

"ANDALUCÍA NECESITA QUE NOS LEVANTEMOS DE NUEVO"

"Por eso, Andalucía necesita que nos levantemos de nuevo" y "no podemos bajar la guardia ni en un solo momento", ha agregado María Jesús Montero, que ha apostado por "recordar qué ocurrió el 28 de febrero" de 1980 y "decir que fue el Partido Socialista, con todos los presidentes autonómicos, con Rafael (Escuredo), con Pepote (Rodríguez de la Borbolla), con Manolo (Chaves), con Pepe (Griñán), con Susana (Díaz), los que le dieron la vuelta a esta tierra como un calcetín".

María Jesús Montero ha enfatizado que "estamos orgullosos de ello, de haber salido de las peores posiciones en indicadores económicos y sociales", y ha incidido en que por eso defiende "un andalucismo que ponga verde y blanco sobre negro, que alce la voz entre todas las comunidades, entre todos los territorios para aspirar a tener también una inversión sostenible, una transformación acelerada en todos los procesos que nos permiten avanzar".

"Nuestro andalucismo no es excluyente, como son los nacionalismos o como son los postulados de la derecha", sino que "es integrador", como "el andalucismo de Lorca, de Picasso o de Lola Flores", que llevó su acento por "todo el mundo", ha continuado la nueva líder del PSOE-A, que en ese punto ha reivindicado la "forma de hablar, de expresarnos, de sentir" de los andaluces como un motivo de "orgullo", y ha subrayado que un presidente del Gobierno --en alusión al sevillano Felipe González-- "puso el acento andaluz en la mesa del Consejo de Ministros durante mucho tiempo".

Montero ha criticado que a Juanma Moreno "no" se le ha escuchado "defenderme cuando me han atacado por mi forma de hablar, porque no cree que realmente los pueblos se tienen que expresar como han sido educados, como viven, como sienten", ha añadido la líder socialista, que ha reivindicado así su "orgullo siempre de llevar a Andalucía en la boca, en el alma, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresar".