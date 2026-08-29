Montero replica al PP-A que "la moderación se demuestra gobernando" y Moreno ha asumido "las exigencias de Vox"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero interviene en el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante que se celebra en el Parlamento Andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha aseverado este sábado que "la moderación no es una etiqueta para una campaña; se demuestra gobernando", y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "ha elegido otra cosa: convertir las exigencias de Vox en políticas del PP".

Así lo ha sostenido la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que responde a unas declaraciones del secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien en una entrevista concedida a Europa Press ha mostrado su confianza en "la estabilidad" del pacto suscrito entre su partido y Vox para gobernar la Junta de Andalucía durante la presente legislatura, y ha defendido la "solidez" del Ejecutivo de Juanma Moreno, del que ha asegurado que "no va a cambiar" en su forma de gobernar "desde la moderación".

Frente a estos mensajes, María Jesús Montero ha denunciado que, "desde las elecciones, el PP de Moreno Bonilla se ha ultraderechizado en cada pacto, cada decisión y cada declaración", y "ya no pone límites a Vox", de forma que "asume su marco, ejecuta su agenda y normaliza sus discursos".

En esa línea, la dirigente socialista ha criticado que el PP-A de Moreno "ha entregado a la extrema derecha los recursos de los juzgados de violencia machista, las unidades que valoran el riesgo de las víctimas y su asistencia jurídica".

Además, "se carga la Memoria Democrática, extiende los conciertos al Bachillerato y permite que (Manuel) Gavira --líder andaluz de Vox y vicepresidente segundo en el Gobierno de la Junta-- presuma, sin complejos, de que habría negado 25 millones para atender a menores en Ceuta", ha continuado criticando la secretaria general de los socialistas andaluces.

"La moderación no es una etiqueta para una campaña; se demuestra gobernando. Moreno Bonilla ha elegido otra cosa: convertir las exigencias de Vox en políticas del PP", ha dejado escrito en 'X' María Jesús Montero, quien también ha negado que el Gobierno de Moreno promueva la "estabilidad", ya que, en su opinión, lo que favorece con su pacto con Vox es una "involución convertida en programa de gobierno".

Andalucía, según ha concluido la secretaria general del PSOE-A, "merece un Ejecutivo que proteja a las mujeres, defienda la educación pública, preserve nuestra memoria y nunca utilice la vulnerabilidad de un menor como munición política".