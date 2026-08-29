Montero urge a Moreno un "plan de rescate" de la sanidad pública y le acusa de sostener una política que la deteriora

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su intervención en el Comité Director del partido en Dos Hermanas (Sevilla). (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha urgido este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "poner en marcha un verdadero plan de rescate de la sanidad pública", que se está "deteriorando" como consecuencia de "una política sostenida de falta de personal, mala planificación y propaganda" que la líder socialista afea al dirigente 'popular'.

Así lo ha venido a trasladar la representante socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que, al hilo de varias informaciones sobre la sanidad pública andaluza, María Jesús Montero ha señalado que ésta "no se deteriora sola", sino que "la están deteriorando", y lo que se está produciendo con ella "no son fallos aislados, sino el resultado de una política sostenida de falta de personal, mala planificación y propaganda de Moreno Bonilla".

"En Jerez, la familia de un niño de cinco años denuncia que lleva un año y nueve meses esperando una intervención sencilla, mientras la demora perjudica su habla y su desarrollo", ha advertido la secretaria general del PSOE-A.

Además, Montero ha llamado la atención acerca de que, en Marbella, "el Sindicato Médico denuncia que un servicio de radioterapia con más de cuatro millones de euros en tecnología funciona apenas al 5% por falta de profesionales, obligando a pacientes con cáncer a desplazarse diariamente hasta Málaga".

"Dos hospitales y un mismo modelo: operaciones que no llegan, tecnología pública infrautilizada y profesionales denunciando lo que el Gobierno andaluz intenta ocultar tras cada anuncio", ha denunciado la líder socialista antes de apostillar que "las máquinas no curan solas", y "los hospitales no funcionan con propaganda".

Montero ha aseverado que Moreno "debe garantizar ya la intervención de este menor, dotar de personal suficiente la radioterapia de Marbella y poner en marcha un verdadero plan de rescate de la sanidad pública", con "plantillas estables, recuperación de profesionales, plazos transparentes y recursos destinados prioritariamente al sistema público".

"Andalucía necesita menos fotos y más batas; menos negocio privado y más sanidad pública", ha finalizado su comentario la líder socialista.