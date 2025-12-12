Montero reprocha a Moreno que le exija "explicaciones" sobre Salazar y él "no" las dé sobre Landaluce

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la atención a los medios. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Mon - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reprochado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le esté reclamando a ella "explicaciones" sobre la situación del exasesor de la Moncloa y del PSOE Francisco Salazar, acusado de presunto acoso sexual a mujeres, y él "no" las dé por el "caso" del alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, el 'popular' José Ignacio Landaluce, señalado por supuesta violencia machista hacia dos de sus concejalas en el ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero ha indicado que el PSOE ha reaccionado cuando se ha conocido el caso de Francisco Salazar y se han puesto en marcha los mecanismos internos. "Ojalá en otros partidos, cuando se conocen casos similares o más graves de los que se han producido en el PSOE, hubiera la misma reacción y el mismo impacto mediático", ha apuntado.

Ha manifestado que a Moreno se le lleva preguntando "mucho tiempo" en los plenos del Parlamento andaluz sobre el caso del alcalde de Algeciras sin que se haya pronunciado.

"Y ahora el presidente de la Junta me pide a mí explicación por el caso Salazar y dice que las explicaciones sobre el caso del alcalde de Algeciras las tiene que dar él (Landaluce)", ha indicado.

"Tenemos que utilizar los mismos criterios y los mismos argumentos si no queremos caer en la más absoluta hipocresía y contradicción", según ha indicado Montero, quien ha insistido en que si Moreno afirma que las "explicaciones" las tiene que dar el propio Landaluce, por qué desde él y el PP-A se las exigen a ella respecto a la situación de Francisco Salazar.

"Yo creo que todos tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos en nuestras organizaciones", ha añadido María Jesús Montero, quien ha afirmado que eso es lo que está pasando en el PSOE.