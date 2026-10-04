Montero respalda las movilizaciones de la vivienda y critica "a quienes la reducen a un mero producto financiero"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha respaldado las movilizaciones pacíficas de miles de personas durante este fin de semana en defensa de la vivienda como un "derecho fundamental frente a quienes la reducen a un privilegio o a un mero producto financiero".

En un mensaje publicado a través de su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, la líder socialista ha remarcado la "obligación" de los poderes públicos de intervenir el mercado cuando la especulación "expulsa a las familias de sus barrios e impide la emancipación juvenil", señalando la "diferencia entre dos maneras de hacer política".

"Frente a quienes protegen los intereses de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los fondos buitre, defendemos que la rentabilidad no puede estar por encima del derecho de una persona a tener un hogar", ha precisado.

Además, Montero ha defendido que regular el mercado implica poner la economía al servicio de la ciudadanía para garantizar la "justicia social". "Porque entre hacer de la vivienda un negocio o garantizarla como un derecho, los progresistas tenemos claro de qué lado estamos", ha apostillado Montero.

En suma, la secretaria general del PSOE-A ha apuntado que "intervenir el mercado significa poner reglas allí donde la especulación rompe vidas. Y poner la economía al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía".