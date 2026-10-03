Adelante sostiene que las casas deben ser "exclusivamente para vivir": "El Congreso está secuestrado por rentistas"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en la manifestación por la vivienda en Jerez de la Frontera (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este sábado, 3 de octubre, que "todas las casas tienen exclusivamente para que viva la gente", al tiempo de precisar que "tenemos un Congreso secuestrado por rentistas y fondos buitre", en relación con la caída de los dos reales decretos ley por la vivienda en la jornada del pasado viernes.

En un audio remitido a los medios, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante este "secuestro" sólo hay "una salida, la huelga general". Al inicio de la manifestación convocada en Jerez de la Frontera (Cádiz), García ha considerado que "se ha desbordado" la situación de la vivienda y que ante ella "sólo hay dos posiciones, o el derecho a la vivienda o el derecho unos listos a forrarse con las casas", mientras que ha considerado que "nadie debería forrarse con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda".

"Nosotras nos sumamos a los llamamientos del movimiento por la vivienda y por la huelga general", ha afirmado el líder de Adelante Andalucía. "Esto es el pueblo harto de que jueguen con sus derechos. Esto va de la clase trabajadora que está sufriendo contra los fondos buitre", ha agregado.

En este sentido, García ha hecho un llamamiento a los afectados por la vivienda para que se sumen a los movimientos vecinales, a los sindicatos de inquilinas, a las asambleas de vivienda y a "todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales". "Hace falta construir una huelga general histórica que tumbe al rentismo y a los fondos buitre y desde hoy nos ponemos nosotros detrás del movimiento de la vivienda a trabajar por ello".

En esta línea, el portavoz de Adelante Andalucía ha hecho un llamamiento a todos los andaluces para "implicarse y construir barrio a barrio una huelga general histórica que tiene que torcerle el brazo a los rentistas y a los gobiernos que le lamen las botas a los rentistas".

En contexto, la movilización en Jerez ha tomado el testigo de la efectuada el pasado viernes en Sevilla, cuando unas 15.000 personas se manifestaron desde las Setas de la Encarnación hasta San Telmo para protestar ante la caída de los reales decreto ley en el Congreso. Asimismo, en la mañana de este sábado también se han convocado manifestaciones en la capital de la provincia y en Huelva, mientras que se sucederán en Málaga y Granada en la tarde de la misma jornada.