Montero señala la "contradicción" del PP en homenajear a Blas Infante: "Le ha abierto la puerta a quienes lo asesinaron"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado la "contradicción" por parte del PP-A de participar en el homenaje este lunes por el 141 aniversario del nacimiento del 'Padre de la Patria Andaluza', Blas Infante, tras su pacto de gobierno con Vox.

"Estamos viviendo esta tremenda contradicción en la que está el Partido Popular que le ha abierto la puerta a aquellos que asesinaron a Blas Infante, a la ultraderecha, que estuvieron y que fueron los artífices de esta situación", ha afirmado en unas declaraciones ante los medios tras el acto de homenaje.

Montero ha reiterado la "tremenda paradoja" al mismo tiempo que ha destacado que Vox "nunca ha venido" al acto que se celebra anualmente al ser un partido que "nunca reconoció el autogobierno y la memoria democrática".

"Moreno Bonilla ha cambiado esa memoria democrática por una ley de concordia que deroga toda la reparación y todo el recuerdo a las víctimas y, por tanto, estamos viviendo esta gran contradicción en la que algunos han abierto esa puerta a fuerzas políticas que no reconocen las autonomías", ha remarcado.

En paralelo, Montero ha puesto en valor la figura de Blas Infante, "asesinado por defender sus ideas" y por ser "una persona que lo que pretendía es que el andalucismo se abriera camino para quitar el hambre, para ser capaz de traer empleo, para que la tierra fuera para aquellos que la trabajaban".