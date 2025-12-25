Montero siente "decepción" por lo conocido del expresidente de la SEPI: "El devenir que siguió me parece sorprendente"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la entrevista con la Cadena Ser - CADENA SER

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su "decepción" por lo que ha conocido del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, investigado por presuntas irregularidades en contratos públicos, junto al exsecretario de Organizacion del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, y ha indicado que el "devenir" que siguió esa persona le parece "sorprendente".

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha indicado que los hechos que se investigan ocurrieron dos años después de que Fernández abandonara la SEPI. Ha indicado que cuando ella lo nombró en esa responsabilidad, "tenía y tiene un currículum inmejorable en materia profesional".

"Yo recluté a mucha gente de Andalucía para llevarla a mi equipo, porque confío plenamente en los andaluces y tiene que haber más visibilidad de personas de Andalucía en otras partes donde se toman decisiones", ha añadido Montero, quien ha recordado que Fernández fue interventor general y secretario general de Industria en la Junta de Andalucía.

"Sobre el papel, todos los criterios para poder optar a esa posición, y durante el tiempo que estuvo en la SEPI, no se está investigando nada ilegal ni nada irregular de ese periodo", ha añadido Montero, quien ha apuntado que los hechos investigados han ocurrido después de que él volviera a la Junta "y pidiera compatibilidad con la empresa Servinabar, que hemos conocido posteriormente que estaba incorporada a la situación que se está investigando, y con un despacho de abogados de Sevilla, que llevó la acusación del PP en el caso de los ERE".

"El devenir que siguió este señor me parece absolutamente sorprendente; entrar en un despacho en donde se llevó la acusación de los ERE y, posteriormente, estar trabajando en esta empresa, me parece que todo es un despropósito", ha añadido Montero, quien ha querido dejar claro que ella perdió el "contacto" con Fernández, de quien no sabe nada desde "hace seis años".

"Durante el periodo que estuvo trabajando en una estructura del gobierno no se está investigando ningún hecho delictivo", ha señalado.