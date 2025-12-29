Montero traslada su "cariño" a familiares de los tres fallecidos en un fin de semana "duro" por el temporal en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A en rueda de prensa, a 18 de diciembre del 2025. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes públicamente "todo" su "cariño a los familiares y amigos de las tres víctimas mortales" que ha dejado el temporal en las provincias andaluzas de Málaga y Granada tras "un fin de semana duro que, desgraciadamente, ha culminado con la peor noticia".

Así lo ha señalado la también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que también ha dado las "gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad por su trabajo y profesionalidad" en el marco de este temporal.

Montero ha publicado este mensaje de condolencia después de que este lunes, 29 de diciembre, se haya localizado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal que tuvo lugar este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo, y con lo que se ha elevado a tres las muertes en Andalucía en el marco de este episodio de mal tiempo.

Este lunes se había reanudado la búsqueda de ese segundo desaparecido en Alhaurín el Grande tras ser localizado este pasado domingo sobre las 17,00 horas en el cauce del río Fahala el cuerpo sin vida del otro desaparecido.

Asimismo, también ha sido hallado el cuerpo sin vida del joven motorista que había desaparecido cuando atravesaba un arroyo en Íllora (Granada) durante el temporal de lluvia. El fallecido es natural de Zujaira, pedanía de Pinos Puente, por lo que en este municipio se han decretado tres días de luto y se han suspendido las actividades previstas en plenas fechas navideñas.