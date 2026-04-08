Montero valora la "identidad, tradiciones y riqueza cultural única" del pueblo gitano en su día internacional

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, a su llegada para participar en una nueva edición de los desayunos informativos de 'Nueva Economía Fórum' . A 7 de abril de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este miércoles la "identidad", las "tradiciones" y la "riqueza cultural única" del pueblo gitano que este 8 de abril celebra su día internacional.

La dirigente socialista andaluza se ha hecho eco de esta conmemoración en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que acompaña de un cartel con la bandera del pueblo gitano, el mensaje '8 de abril. Día internacional del pueblo gitano', y el logo del PSOE andaluz.

"El pueblo gitano ha mantenido su identidad y tradiciones con fuerza a lo largo del tiempo", ha subrayado María Jesús Montero en dicho apunte en 'X' en el que, además, reivindica a la comunidad romaní como una población "admirable y con una riqueza cultural única, que forma parte de la definición del ser andaluz".

"Feliz Día Internacional del Pueblo Gitano. Sastipen thaj Metispen", concluye su mensaje la secretaria general del PSOE-A.