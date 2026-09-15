Montero valora las inversiones previstas en aeropuertos como una muestra más del "compromiso" del Gobierno con Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Granada. - PSOE-A

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este martes el paquete de inversiones que la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene previsto llevar a cabo en los aeropuertos andaluces entre los años 2027 y 2031, y ha enmarcado esta iniciativa en el "compromiso" del Gobierno de España con Andalucía.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 15 de septiembre, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.267 millones de euros se invertirán en los aeropuertos de Andalucía.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', María Jesús Montero ha valorado estas inversiones y ha comentado que, "cada semana, el Gobierno de España deja claro su compromiso con Andalucía con nuevas inversiones que mejoran la vida de las y los andaluces".

En ese sentido, ha subrayado que son 1.267 los millones de euros que se invertirán en "los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Jerez (Cádiz), Almería, Granada-Jaén, Córdoba y el helipuerto de Algeciras" (Cádiz).

"Mejorar nuestras conexiones aéreas es esencial para que Andalucía siga creciendo y modernizándose, atraer inversión y generar empleo", ha defendido María Jesús Montero antes de concluir su comentario reivindicando las "políticas útiles" del Gobierno "para seguir avanzando".