Montero valora la propuesta de Sánchez sobre menores y redes sociales ante la que "se revuelven oligarcas tecnológicos"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación tras haber mantenido una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, para analizar los efectos de la borrasca - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la iniciativa anunciada esta semana por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para prohibir en España el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, así como para implantar varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales", y ha señalado que, ante ella, "los oligarcas tecnológicos se revuelven porque no tienen entre su prioridad la protección de la infancia".

"Para ellos lo único importante es preservar su cuenta de resultados, es decir, que los beneficios cuantiosos que tienen estas empresas por la explotación de las redes sociales se mantenga y, si es posible, crezca más para el futuro", ha argumentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en una atención a medios tras una reunión en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, para valorar la situación del temporal que afecta a dicha comunidad estos días.

A preguntas de los periodistas sobre dicha iniciativa anunciada por Pedro Sánchez y la reacción en contra de la misma que ha generado en las últimas horas por parte tanto del propietario de la red social 'X', el magnate Elon Musk, como del fundador de Telegram, Pavel Durov, la vicepresidenta ha valorado que la medida avanzada por el jefe del Ejecutivo "es oportuna, necesaria, y ha encontrado una gran acogida fundamentalmente por parte de aquellos que están en la etapa de crianza de sus hijos", o cuya "actividad profesional se dirige a la crianza de nuestros niños".

"Es decir, la comunidad educativa ha puesto en valor de forma muy importante la idoneidad de una medida de este tipo", según ha destacado la también secretaria general del PSOE andaluz, quien ha agregado que "la mayoría de los testimonios" que los medios de comunicación han podido "recabar de los padres y de las madres también pone de manifiesto" esa buena acogida.

Dicho esto, Montero ha sostenido que "hay una evidencia clara, ya contrastada por diferentes publicaciones", según la cual "el temprano acceso de nuestros niños a esas redes sociales no es bueno para su desarrollo personal", e "incluso puede tener perjuicios en su desarrollo futuro".

"TOMARSE MUY EN SERIO EL PAPEL" DE LAS REDES SOCIALES

"Y esto significa que hay que tomarse muy en serio el papel que juegan las redes sociales en nuestras vidas, pero sobre todo hay que ser bastante exigentes y estar muy atentos a los algoritmos que están detrás de estas redes, que marcan preferencias, hábitos de consumo, opinión ideológica de los ciudadanos", de forma que "intentan dirigir la voluntad de los ciudadanos que hay que proteger, sobre todo en etapas muy prontas del desarrollo, del crecimiento, en donde somos todos mucho más vulnerables", ha reflexionado Montero.

Sobre la reacción de los "oligarcas tecnológicos", la vicepresidenta ha opinado que "no viven con agrado que el Gobierno de España haya sido de los primeros gobiernos, con otras iniciativas a nivel mundial, que haya puesto en marcha una medida de este tipo" que, según ha augurado Montero, "va a permitir una mejor relación, un mejor crecimiento y, sobre todo, una mayor salud mental para el conjunto de nuestra adolescencia y nuestra infancia".

Ha defendido que "tenemos que ser capaces de regular mejor esta nueva realidad que son las redes sociales y que no son inocuas", porque "hay algoritmos, árboles de decisión que están detrás, que de forma muy personalizada intentan influir en el consumo, en el pensamiento, en los hábitos de las personas cotidianas", ha advertido la dirigente socialista, que ha sostenido que el "debate" que se ha suscitado "ha sido de una enorme importancia para tomar conciencia sobre esta materia".

Finalmente, la vicepresidenta ha agradecido que los padres "hayan visto y hayan dado la bienvenida a una iniciativa en la que se sienten absolutamente impotentes, en solitario, para poder desarrollar una actividad de este tipo, porque el contagio de otros compañeros y de otros grupos hace que sea mucho más difícil que se pueda acometer ese tipo de educación, que se facilita, por supuesto, con una medida global que ya afecta a todos los chicos de la misma clase y, por tanto, con más fácil aplicación", según ha concluido valorando María Jesús Montero.