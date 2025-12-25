Montero ve "empacho" con la mayoría absoluta de Moreno, al que acusa de querer "coquetear con el copago" en la sanidad

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la entrevista con la Cadena Ser - CADENA SER

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado este jueves que ya hay "empacho" con la mayoría absoluta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A), al que ha acusado de querer "coquetear con el copago" en la sanidad pública.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha insistido en denunciar el "deterioro que ha sufrido la sanidad pública por acción y por omisión" por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno.

Ha manifestado que Moreno ha defendido que "la sanidad no tiene un problema de recursos, que es un problema de gestión, que es un problema de orientación política y que es un problema de modelo": "Y se me ponen los vellos de punta cuando escucho al presidente de la Junta decir que quiere refundar el modelo".

María Jesús Montero ha añadido que sabe que Moreno "quiere coquetear, no solo ya con la privatización, sino con algunos elementos como el copago" en la sanidad. Para Montero, es importante que antes de que se celebren las elecciones andaluzas, los ciudadanos pudieran "saber qué tiene en la cabeza el PP cuando habla de que el SAS es antiguo o que ese modelo de servicio público es un modelo que está superado".

"¿A quién está mirando, a los países europeos que han privatizado los servicios universales? Sería bueno que respondiera", ha señalado.

Para Montero, lo que "justamente está deteriorando Andalucía es esa falta de ambición del señor Moreno Bonilla y esa privatización de los servicios públicos que está llevando a cabo por la puerta de atrás".

En cuanto al fallo en el cribado de cáncer de mama, Montero ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno se cree que la "mayoría absoluta le blinda" para no trasladar ningún tipo de explicación "cuando ocurre una catástrofe" así. Ha considerado que en este asunto puede haber "responsabilidades judiciales" y "patrimoniales" de la Junta.

De cara a las elecciones andaluzas de 2026, a las que opta como candidata socialista a la Presidencia de la Junta, ha señalado que un buen resultado para ella no es que Moreno pierda la mayoría absoluta, sino que el PSOE-A gane las elecciones y tenga la capacidad de gobernar. "Es a lo que aspiro y es a lo que sale el PSOE porque tenemos un proyecto muy importante para Andalucía", ha señalado.

Ha manifestado que Andalucía no puede "seguir perdiendo tiempo", porque, en los siete años de gobierno del PP-A, no puede enseñar "ningún proyecto que realmente haya permitido mejorar la vida de los andaluces; que haya permitido reforzar la identidad" de esta comunidad, o que haya mejorado el diferencial de paro de esta tierra con el resto de España. Ha defendido que todos los grandes proyectos que se han desarrollado en esta comunidad han venido de la mano del Ejecutivo nacional.

Según Montero, Juanma Moreno se ha dedicado "una y otra vez a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez" y "a capitalizar los propios logros de las políticas" del Ejecutivo nacional.

"Yo aspiro a poder gobernar para trasladar a los ciudadanos realmente una garantía en las políticas públicas y una mejor industrialización para el empleo juvenil en Andalucía", ha recalcado Montero.

Ha insistido en que lo que necesita Andalucía es realmente el impulso de un gobierno de izquierda que permita recuperar lo que han sido "las señas de identidad de Andalucía, que se han caracterizado por hacer de los servicios públicos una bandera".

Montero también ha denunciado el "blanqueamiento" que el PP está haciendo de Vox, alcanzando "acuerdos y pactos", como el que se ha cerrado en el Ayuntamiento de Sevilla sobre los presupuestos municipales de 2026, que están provocando que los ciudadanos "normalicen la presencia de la ultraderecha en las instituciones", lo que es "peligrosísimo".

"Al final, la política del Partido Popular es igual que la de Vox, y la de Vox igual que la del PP", ha señalado.

Respecto a cuándo tiene previsto dejar los cargos en el Gobierno nacional para centrarse en la candidatura a la Presidencia de la Junta, ha indicado que ella ya está "volcada al cien por cien" en Andalucía, desde sus propias responsabilidades en el Ejecutivo nacional.

Ha indicado que, por ejemplo, está inmersa en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica, un elemento que es fundamental para Andalucía.

"Mientras que piense que puedo seguir trabajando para Andalucía, lo seguiré haciendo y, por tanto, no es tan importante el si estoy aquí o estoy en otro sitio, como cuál es mi tarea que pueda beneficiar al conjunto de los ciudadanos y creo que lo que estoy haciendo los beneficia", ha recalcado.

En cualquier caso, ha señalado que depende del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, su mantenimiento en los cargos: "Como todos los ministros, me examino cada martes en el Consejo de Ministros, pero no sé exactamente en qué fecha lo haré".

Ha indicado que su objetivo es presentar el nuevo modelo de financiación, que tiene "muy avanzado", y los Presupuestos Generales del Estado para 2026, instrumentos que "permiten apostar por Andalucía".

Ha expuesto que los PGE los tiene "elaborados", que los está trabajando con los grupos parlamentarios y que el objetivo es presentarlos en el primer trimestre de 2026.

En cuanto a qué interlocución tiene el Gobierno con Junts en este momento, ha indicado que lo mejor es que lo diga esa formación y ha querido dejar claro que desde el Ejecutivo nacional se ha ido "cumpliendo con los compromisos". Ha confiado en que, cuando lleguen el proyecto de PGE y el modelo de financiación autonómica, Junts "pueda votar a favor y, por tanto, se pueda sumar a esta perspectiva de dar mayor autogobierno a los territorios".

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

Respecto a la situación en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), cuyo alcalde, José Ignacio Landaluce, ha sido denunciado por el PSOE en la Fiscalía por presuntos casos de acoso sexual, Montero ha criticado que Moreno "a todo el mundo pide explicaciones de todo, da igual de lo que sea", pero cuando a él se le pregunta por "el señor Landaluce dice que no puede hacer nada para quitarlo de alcalde".

Montero ha insistido en ofrecer a Moreno los votos de los concejales del PSOE para que se ponga un nuevo alcalde de Algeciras "y se vaya Landaluce". "Y si no lo hace, será porque no quiere y será porque prioriza la tranquilidad en su partido, o lo que sea que priorice, en vez de priorizar la integridad y la dignidad de las mujeres", ha señalado.