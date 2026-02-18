Montero ve "muy justo" reconocer a Adamuz (Córdoba) con una medalla de Andalucía: "Ha sido una petición unánime"

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saludan a miembros de los servicios de emergencias a su llegada a Adamuz (Córdoba) tras el accidente de tren. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha celebrado este miércoles como "muy justo" el reconocimiento que recibirá este año 2026 el pueblo de Adamuz (Córdoba) en forma de Medalla de Andalucía por su respuesta al accidente de tren del pasado 18 de enero, y ha subrayado que responde a "una petición unánime de la sociedad andaluza".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la vicepresidenta y líder socialista andaluza ha valorado así el anuncio que este miércoles ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), acerca de que el Consejo de Gobierno andaluz concederá en este año 2026 la medalla de la comunidad a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al conjunto del pueblo de Adamuz (Córdoba) por la reacción de sus vecinos al accidente de tren del que este miércoles se cumple un mes, y en el que murieron 46 personas.

María Jesús Montero ha celebrado este reconocimiento, que también desde el PSOE-A se había solicitado para el pueblo de Adamuz, y ha subrayado que "ha sido una petición unánime de la sociedad andaluza que reconoce la solidaridad y la ejemplaridad" de este municipio "tras el accidente".

La líder de los socialistas andaluces ha concluido su comentario trasladando un "recuerdo" y un mensaje de "apoyo a las víctimas" de este siniestro ferroviario.