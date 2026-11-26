La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene en la sesión de control al gobierno. A 26 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno se reanuda este jueves 26 con una interpelación d - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha presumido este jueves de que su partido "está que se sale", y en esa línea ha señalado que ve "preocupados" a los parlamentarios del PP-A de cara a las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, le ha replicado que el PSOE sí que "se sale", pero "en ineficacia" y en "corrupción".

María Jesús Montero y Juanma Moreno han intercambiado estos comentarios en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que este jueves ha estado condicionada por la conmemoración, este pasado miércoles, del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y por las elecciones generales de este próximo domingo.

Así, la también portavoz del Grupo Socialista ha comenzado su intervención replicando a un comentario que anteriormente había realizado la vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), quien había señalado que "del socialismo se sale".

"Verá usted, no es que se sale del socialismo, es que el socialismo está que se sale", ha comentado María Jesús Montero, quien en ese punto ha indicado a los diputados del PP-A que les ve "preocupados".

Seguidamente, ha reprochado al presidente de la Junta el "escandaloso silencio cómplice" que, según ha criticado Montero, "ha mantenido" Moreno "cuando se ha ofendido a Andalucía", y en concreto se ha referido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mitin de campaña en Móstoles en el que habló de la "decadencia" que, en su opinión, vivió la comunidad andaluza durante la etapa de gobiernos socialistas en la Junta.

La líder del PSOE-A ha preguntado a Moreno cómo es que los andaluces son "garrapateros cuando se vota al PSOE, y cuando Andalucía vota mayoritariamente" al PP "es la fiesta de la democracia".

Además, Montero ha criticado que Ayuso, según contó el presidente del PP-A, "le pidió perdón por el daño electoral que le había propiciado" a Moreno, cuando de lo que se trata es de que la dirigente madrileña "le pida perdón a los andaluces, y que rectifique las declaraciones que ha hecho".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Tras espetar al presidente de la Junta que "a Andalucía se la defiende siempre, venga el ataque de quien venga, lo diga quien lo diga", Montero se ha referido al día contra la violencia de género que se conmemora cada 25 de noviembre, y al respecto ha criticado a Moreno que, con ocasión de dicha jornada, "hizo discursos vacíos, de 'bien queda', como nos tiene acostumbrados", y vino a defender que "había que poner al servicio de esa lucha todos los instrumentos".

En ese punto, Montero ha remarcado que "el más importante de los instrumentos que tiene la Junta de Andalucía" al respecto es "un plan integral que le obliga la ley", y ha preguntado al presidente "por qué no" lo ha impulsado, pese a haber dicho que "estaba trabajando en él" en años anteriores, y teniendo en cuenta que la comunidad autónoma andaluza está "liderando la estadística, desgraciadamente, de mujeres asesinadas", por lo que ha preguntado al presidente si no ha impulsado ese plan "por convicción o, simple y llanamente, por mala gestión".

Por su parte, el presidente de la Junta ha replicado a Montero que comparte con ella que el PSOE "está que se sale", pero le ha apostillado que "en ineficacia, en corrupción" y "en colonización de las instituciones que son de todos los españoles".

"En todo eso se sale", pero "quien no sale de la cárcel" es "su amigo (José Luis) Ábalos", le ha dicho también Moreno a la vicesecretaria general del PSOE federal y en alusión al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE.

MORENO AFEA A MONTERO QUE NO ACUDIERA AL ACTO DEL 25N

Dicho esto, el presidente 'popular' ha reprochado a la líder socialista que no asistiera al acto institucional con motivo del día contra la violencia de género celebrado este pasado miércoles en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz en Sevilla, en el que estuvieron presentes los "máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía", además de "jueces, magistrados, organizaciones no gubernamentales", según ha puesto de relieve Juanma Moreno.

El presidente de la Junta ha reprochado a Montero que ella "dejó la silla vacía", como, según le ha afeado, "la dejó" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los funerales religiosos oficiados por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Moreno ha acusado a Montero de acercarse con ese comportamiento "a la radicalidad de los grupos políticos" que considera que están "a su izquierda, y que son la extrema izquierda", y le ha afeado que, a la vez, la dirección federal del PSOE esté "pidiendo el voto centrista" de cara a las elecciones de este domingo.

"¿Cómo van a pedir el voto de la moderación y del centro cuando no son ni capaces de respetar los actos institucionales dejando una silla vacía en un día tan importante como el 25 de noviembre?", ha preguntado el presidente de la Junta a la dirigente socialista, a la que ha advertido de que el PSOE "ha cogido una deriva claramente radical donde ya no defiende ni días tan importantes, tan históricos y tan referenciales" como el del 25 de noviembre.

Después de que Moreno haya invitado a Montero a "hacer una reflexión por esa actitud" con la que dio "plantón a las víctimas y a las instituciones en un día tan especial", la líder del PSOE-A le ha respondido que él considera "actos institucionales" a unos en los que él tiene "el protagonismo por encima de las víctimas", sin "ni siquiera permitir la intervención del resto de grupos políticos como cuando se celebran actos institucionales".

Además, ha dicho a Moreno que a él "se le echó de menos en las manifestaciones" que secundaron mujeres andaluzas "protestando por la indefensión que padecen en Andalucía en violencia de género", y ha insistido en preguntarle por qué "no ha hecho" el referido plan que es "el instrumento más eficaz que tiene la Junta para proteger a las víctimas" de violencia de género.

En su segundo turno, Moreno ha respondido a Montero que "le cuesta aceptar" que él "sea el presidente" de la Junta, y que habla "en un acto institucional" porque es "el máximo representante de Andalucía", y representa "a todos los andaluces", al tiempo que le ha replicado que ella acudió a la manifestación por el 25N celebrada desde "la Plaza San Francisco" de Sevilla, para hacerse "una foto y se marchó".

El presidente de la Junta ha incidido en criticar a Montero que dejara "una silla vacía" en un acto institucional "con todos los actores que trabajan en la lucha contra la violencia de género, siguiendo a Adelante Andalucía y Por Andalucía", y ha lamentado que ese es "el partido que ha construido el 'sanchismo', un partido radical, de extrema izquierda, al servicio de un líder cesarista que es el que decide, manda y ordena", ha añadido Moreno en referencia a Pedro Sánchez.

El presidente del PP-A ha replicado además a la líder del PSOE-A que "pocas lecciones en materia de igualdad" pueden dar los socialistas después de lo "visto en esta legislatura", con "la mala gestión del Partido Socialista en igualdad, en la 'ley del sí es sí', que ha rebajado las penas a más de 1.200 agresores sexuales", o "con las pulseras antimaltrato".

"Hasta ha tenido que venir la Fiscalía de la Unión Europea a investigar, porque los fondos europeos que están dedicados a la protección de las mujeres parece que no han sido gastados donde debieran", ha comentado también Moreno, quien ha concluido subrayando que "muchas mujeres han declinado el apoyo" al PSOE y a Pedro Sánchez, y van a "recriminar su acción política" en las elecciones de este domingo, según ha augurado.