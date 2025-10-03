Morales (PSOE) afirma que Santaella "pierde 400.000 euros anuales" con el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba

SANTAELLA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, junto al portavoz municipal del PSOE en Santaella (Córdoba), Pepe Álvarez, han afirmado que el municipio "pierde 400.000 euros anuales en inversiones y gasto directo de fondos transferidos" por la Diputación de Córdoba, "con el gobierno del PP presidido por Salvador Fuentes".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha concluido que, "con el PP, Santaella pierde", y lo ha puesto como ejemplo de los municipios de la provincia que, "gracias a Salvador Fuentes, reciben menos dinero de los presupuestos de la institución provincial".

Además, Santaella "recibe menos dinero cuando la Diputación de Córdoba tiene el mayor presupuesto de su historia, y no son datos que nos inventemos los socialistas, son los datos que da la cuenta general que hace el interventor de la Diputación, comparando los fondos transferidos en 2024 con los que recibió Santaella en 2022, cuando la Diputación tenía un gobierno socialista", según ha detallado Morales, quien ha exigido explicaciones al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

Por su parte, el diputado provincial y secretario general del PSOE del municipio, Pepe Álvarez, ha indicado que Santaella "es uno de los municipios que se están viendo afectados por la reducción de fondos procedentes de la Diputación" desde que está gobernada por el PP.

"Éste es el resultado del gobierno del PP en la Diputación y de la gestión de José del Río en Santaella: 400.000 euros menos que ha recibido nuestro pueblo gracias a la gestión del PP en Diputación, y gracias al movimiento de José del Río en nuestro municipio. No hacemos más que perder dinero y perder oportunidades, e ir para atrás".