Morant focaliza en el cambio climático el "verdadero problema" ante los incendios y llama a afrontarlo desde la ciencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant atiende a los medios tras su visita al (EBD-CSIC) a 26 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado la Esta - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido este martes que la emergencia y el cambio climático constituyen el "verdadero problema" que está detrás de los graves incendios forestales que se han registrado este verano en España, y que, en su opinión, hay que afrontar "de la mano de la ciencia".

Así lo ha manifestado la ministra en una atención a medios en el transcurso de una visita a la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), en Sevilla, donde ha reivindicado la propuesta de pacto de Estado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado frente a la emergencia climática, y en la que ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "cambiar el foco" sobre el origen de los incendios forestales hacia los pirómanos en el paquete de propuestas que el dirigente 'popular' presentó este pasado lunes.

La ministra de Ciencia ha incidido así en advertir frente al "cambio climático" que generan "las personas" y su "impacto en la naturaleza", y ha subrayado los "efectos muy adversos" que tiene dicho fenómeno, como "hemos visto este verano en los incendios", y también en la 'dana' que asoló la provincia de Valencia el pasado mes de octubre, según ha subrayado.

Tras advertir de que "cada vez" se van a sufrir los efectos del cambio climático "de una manera más virulenta", la ministra ha realizado un llamamiento a "ir de la mano de la ciencia", desde la premisa de que "es imposible hacer frente a los grandes desafíos que tenemos como personas, como sociedad, como seres humanos, si no es de la mano de la ciencia".

"Negar la ciencia es el principal problema al que nos podríamos enfrentar", ha abundado Diana Morant antes de agregar que, "una vez que sabemos que es una evidencia científica que el cambio climático produce olas de calor, que el cambio climático mata a través de incendios, a través de 'danas', lo que hay que hacer" son "políticas públicas y también desde el ámbito personal alineadas con la evidencia científica".

PACTO DE ESTADO

"Y de la mano de la ciencia es desde donde podemos alumbrar un futuro con esperanza", ha sostenido Diana Morant, quien ha aludido a la reunión interministerial celebrada este martes antes de la reunión del Consejo de Ministros "para trabajar ese pacto de Estado, ese acuerdo de país que es absolutamente necesario y que parte de la base de no negar la evidencia científica", según ha añadido.

La ministra ha apuntado que "el negacionismo de los 'pactos verdes'" y "de la ciencia son también elementos a combatir", y ha remarcado que "el Gobierno de España tiene los brazos abiertos para estudiar cualquier propuesta para abrazar también a la sociedad más organizada, a sindicatos, a patronales de empresarios, a representantes de los sectores primarios, pero también a la sociedad en general en este gran pacto para luchar contra los incendios y contra las danas y contra, en definitiva, el cambio climático".

En ese punto, ha querido lanzar un mensaje de "esperanza" teniendo en cuenta que, en relación al Parque Nacional de Doñana, el Gobierno y la Junta de Andalucía están "pudiendo trabajar" conjuntamente "bajo el liderazgo de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica", Sara Aagesen, lo que le lleva a preguntarse "por qué no lo podemos hacer también con los incendios".

CONTRA LA "CONFRONTACIÓN POLÍTICA" QUE "NO SE ENTIENDE"

Para ello, "el punto de partida es querer trabajar conjuntamente y hacer frente a los problemas reales, y no convertirnos en el problema, que es lo que estamos viendo en esa confrontación política que no se entiende y que, desde luego, la ciudadanía no entiende", según ha apostillado la ministra, quien en esa línea ha aseverado que, "cuando se trata de proteger vidas humanas, cuando se trata del peligro real que sufren los ciudadanos, nadie entiende que estemos buscando excusas ni que se esté atacando a otras administraciones en vez de ponerse las pilas y sumar".

En ese punto, ha remarcado que "las competencias en prevención y en extinción de incendios es de las comunidades autónomas, y, por tanto, aquí el Gobierno ha venido a sumar", y en ese sentido ha avisado de que "lo que no puede ser es que nos sumemos nosotros como Gobierno de España y se resten las comunidades autónomas".

A preguntas de los periodistas sobre las propuestas que presentó Feijóo este lunes, la ministra ha respondido que, "claramente, reducir el problema de los incendios en nuestro país a la minoría de los casos" que se originan por pirómanos "es directamente negar la evidencia científica de que a día de hoy la cantidad de incendios, la virulencia y las dramáticas emergencias que estamos sufriendo son consecuencia del cambio climático".

En ese punto, ha reivindicado el "gran trabajo" realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aportando información con la que "se pueden tomar decisiones políticas para ver el comportamiento de los fuegos y, sobre todo, para evacuar y proteger a la ciudadanía", y ha incidido en su llamamiento a caminar "de la mano de la ciencia".

En esa línea, Diana Morant ha rechazado "cambiar el foco" desviándolo hacia los pirómanos, cuando "la gran emergencia que tenemos es una emergencia climática" que "se combate con medidas como la prevención, la extinción y la reconstrucción hacia nuevas fórmulas territoriales y de población más sostenibles y más resilientes ante los fenómenos como los incendios", y ha concluido poniendo de relieve que "todavía" no le ha escuchado al presidente del PP "decir nada sobre el verdadero problema" de los incendios.