Moreno abre este miércoles el segundo Debate sobre el estado de la Comunidad con mayoría absoluta del PP-A en Andalucía

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz acoge entre este miércoles, 11 de diciembre, y el jueves día 12 una nueva edición del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que abrirá a mediodía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que afronta por segunda vez este debate --recogido en el Reglamento del Parlamento-- desde que gobierna con el apoyo de la mayoría absoluta que el PP-A alcanzó en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022.

Según la ordenación del debate aprobada por la Mesa del Parlamento con acuerdo de la Junta de Portavoces, el presidente de la Junta abrirá la sesión a las 12,00 horas de este miércoles con una intervención sin límite de tiempo tras la que se suspenderá la sesión hasta las 16,00 horas.

En ese momento se reanudará el debate con las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición en orden de mayor a menor representatividad, de forma que comenzará el Grupo Socialista, al que seguirán los portavoces de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Cada grupo contará con un primer turno de palabra de una duración máxima de 20 minutos y uno de réplica de hasta diez minutos a los que responderá sucesivamente el presidente de la Junta, que será el encargado de cerrar el debate con cada portavoz.

No obstante, tanto Moreno como los consejeros del Gobierno andaluz podrán hacer uso de la palabra "cuantas veces lo soliciten, y podrán contestar a las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia", según se detalla en la ordenación del debate que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Tras el debate del Grupo Mixto-Adelante Andalucía con el presidente de la Junta se suspenderá la sesión, que se reanudará al día siguiente, el jueves 12 de diciembre, a las 9,30 horas, con la intervención del Grupo Popular.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Tras el debate del PP-A con Juanma Moreno, se suspenderá la sesión y la Presidencia del Parlamento abrirá un plazo de 30 minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa un máximo de 35 propuestas de resolución, "congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno".

La Mesa calificará las propuestas y admitirá aquellas que se atengan a lo antes expuesto. Reanudada la sesión, se procederá a la exposición y defensa de las propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, en el mismo orden de intervención seguido en el debate, por tiempo no superior a cinco minutos, "sin que sea posible reabrir el debate".

Al finalizar la sesión, se procederá a la votación de las propuestas de resolución en el mismo orden que el de intervención, salvo en lo que se refiere a la votación de aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

DEBATE EN VÍSPERA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El de esta semana será el segundo debate sobre el estado de la Comunidad que afronte Juanma Moreno desde que gobierna con mayoría absoluta tras el celebrado el pasado año 2023, y concluirá la víspera de la Conferencia de Presidentes que reunirá el viernes, 13 de diciembre, en Santander a los dirigentes autonómicos españoles con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha defendido que el contexto en el que llega este debate es un buen momento para "poner en valor la estabilidad política de la que goza Andalucía", una comunidad que "está creciendo por encima de la media de España" y que "está captando inversión extranjera", según ha subrayado para defender que "vamos por buen camino".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera portavoz ha incidido en subrayar que en Andalucía actualmente "hay crecimiento, hay futuro, hay empresas que generan empleo, hay estabilidad política, hay seguridad jurídica muy importante para la inversión" en la comunidad, y ha remarcado que "la prioridad de la acción política" del Gobierno de Moreno es, "sin lugar a dudas, el bienestar de todas las familias andaluzas".

Carolina España ha hecho balance de los casi seis años que lleva gobernando Juanma Moreno, y ha defendido que "todos, empezando también por la oposición, los empresarios, los trabajadores, debemos felicitarnos por el resultado de un buen hacer colectivo", porque "aquí salen ganando los andaluces que decidieron" optar por la "estabilidad política".

Según ha agregado, los andaluces que dieron su confianza a Moreno en las urnas "decidieron que este Gobierno se centrara en la acción de gobernar, que no nos despistáramos con otras cuestiones, que no nos dedicáramos a los escándalos de los demás, que no estuviéramos sometidos a ningún tipo de chantaje, ya sea de izquierda o de derecha", y que sus "únicos socios" fueran "los ocho millones y medio de andaluces".

Así las cosas, la consejera ha concluido que, "como nos debemos a los andaluces", el presidente de la Junta "cumplirá con su responsabilidad" y esta semana "dará cuenta" de su acción de gobierno en ese Debate del estado de la Comunidad.