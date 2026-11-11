Moreno acusa a Sánchez de "decidir" que la izquierda no esté en el Pleno de Presupuestos: "Es algo inédito y anómalo"

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "decidir" que los tres partidos de izquierdas en el Parlamento andaluz, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no estén presentes este miércoles en el Pleno del Parlamento, que celebra el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027, porque están apoyando la huelga general en España.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en el Parlamento, Juanma Moreno ha criticado especialmente la "deriva de radicalidad" en la que se ha instalado el PSOE-A "como consecuencia del liderazgo" de Pedro Sánchez.

Ha manifestado que hoy es "un día muy importante para Andalucía" y en la actividad parlamentaria, con el debate de totalidad de los Presupuestos para 2027, la ley "más importante" que llega al Parlamento en cualquier curso político y, por ello, ha denunciado la actitud "tremendamente irresponsable" de los líderes y diputados de los tres partidos de la oposición.

Ha señalado que los parlamentarios andaluces tienen una "obligación estatutaria y reglamentaria" de estar en el pleno, ya que tanto el Reglamento del Parlamento como el Estatuto de Autonomía dicen "de una manera clara que los diputados y diputadas no tenemos derecho a huelga".

"Que vayamos a debatir aquí sobre el futuro de Andalucía a través de la Ley de Presupuestos; sobre contratar más médicos, más profesionales sanitarios, más docentes y maestros, más trabajadores sociales, o sobre contratar obras en infraestructuras y transportes que son importantes, cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de nuestra tierra, y que no haya nadie de la oposición es algo inédito en el parlamentarismo andaluz", ha señalado el presidente.

Ha agregado que los grupos de la oposición ni siquiera van a defender las respectivas enmiendas a la totalidad que han presentado al proyecto de Ley de Presupuestos.

"Estamos ante algo absolutamente anormal", según Juanma Moreno, quien ha acusado a Pedro Sánchez de introducir una situación de "anormalidad permanente", mientras que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "cumple sus órdenes directas" y es "fiel a sus decisiones y determinaciones".

Se ha mostrado convencido de que Sánchez ha sido el que "ha decidido" que ni el PSOE-A ni los otros dos grupos de la izquierda, "satélites" de su partido, acudan este miércoles al Pleno del Parlamento, una situación "anómala e inédita".

Ha recalcado que los diputados de los tres grupos de izquierdas, que cobran por su trabajo en la Cámara, han "incumplido" el Reglamento del Parlamento, y ha recordado que el debate de totalidad de los Presupuestos estaba fijado para este miércoles 11 de noviembre desde el pasado mes de julio.

Juanma Moreno ha insistido en denunciar la "deriva de radicalidad" en la que se ha instalado el PSOE-A con el liderazgo de Pedro Sánchez, algo "impensable" hace años. A su juicio, el PSOE-A "ha girado a la izquierda y ha dejado el espacio de la centralidad", de manera que muchos de sus votantes, "personas moderadas y centradas", se encuentran en estos momentos "huérfanos".