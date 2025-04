Moreno afea que Montero "cogiera una pancarta" en la manifestación por la sanidad a la que "recortó 1.500 millones"

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este jueves que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "cogiera una pancarta" el pasado sábado, 5 de abril, para sumarse a la manifestación convocada por sindicatos y el colectivo Marea Blanca en Sevilla en defensa de un sistema sanitario público al que la dirigente socialista "recortó 1.500 millones de euros" en su etapa de consejera del ramo en la Junta.

Así lo ha denunciado el presidente de la Junta en respuesta a la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, que en la sesión de control en el Pleno de la Cámara autonómica ha sacado a colación la celebración de dicha movilización el pasado sábado en Sevilla.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha advertido a Moreno de que aquella fue "la manifestación más multitudinaria desde que es presidente de la Junta de Andalucía", y al hilo ha criticado la situación de la sanidad pública en la comunidad, y ha acusado al también líder del PP-A de haber mentido "hace poco" cuando en el propio Parlamento "prometió que los andaluces íbamos a poder ver a nuestro médico (de cabecera) en menos de 72 horas".

"Mintió cuando dijo que no iba a despedir a ningún profesional sanitario, y mintió cuando dijo que le iba a hacer a los sanitarios contratos de más de seis meses", le ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta, a quien en ese punto le ha leído el "testimonio desgarrador de una andaluza" que hace unos días publicaba una carta en el diario 'Huelva Información' contando la situación de su pareja, que llevaba "ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 24 días debido a un tumor cerebral que le diagnosticaron en urgencia".

La representante socialista ha avisado a Moreno de que hay "miles de andaluces" que "todos los días que nos llaman, que nos escriben pidiéndonos auxilio, ayuda", ante su situación, y le ha preguntado si es que "no se está enterando de lo que está pasando en estos momentos en Andalucía", y le ha responsabilizado de que "la salud se haya convertido en el segundo problema de los andaluces".

En esa línea, ha preguntado a Moreno "qué cree que piensan los andaluces cuando escuchan a su presidente decirles que la sanidad hoy funciona mejor que antes, o que les pide paciencia" cuando hay "gente que espera horas y horas en urgencias".

Moreno le ha respondido que él "personalmente" le tiene "muchísimo respeto a todos y cada uno de los ciudadanos que se manifiestan libremente al amparo de nuestras libertades, de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto, en defensa de lo que considere oportuno", pero le parece "poco respetuoso que no se deje que la sociedad civil se pueda expresar libremente", y que la manifestación del pasado sábado fuera "ocupada por decenas de políticos", ocupando así "el espacio que no les corresponde", ha añadido.

En esa línea, ha preguntado a la portavoz socialista si le "puede explicar qué pinta cogiendo una pancarta la consejera que más daño hizo a la sanidad pública en Andalucía", en referencia a María Jesús Montero, y "qué favor le hace al movimiento social legítimo en defensa de una mejora de la sanidad pública" que el PSOE-A "use y monopolice una manifestación que no le corresponde, que no es suya, llevando autobuses y llevando decenas de militantes".

Tras poner de relieve que "hasta" el exsecretario general del PSOE-A Juan Espadas, al que "hacía meses que no veía", secundó la manifestación, Juanma Moreno ha espetado a María Márquez que eso "no es serio", y le ha replicado que él no cogió "una pancarta" cuando, en su etapa como líder de la oposición en Andalucía hubo "manifestaciones milenarias", de hasta "50.000 personas" por la sanidad.

En esa línea, ha sostenido que los socialistas andaluces, "con su presencia y con su pasado en la gestión sanitaria, le han hecho un flaquísimo favor a aquellos que legítima y voluntariamente quieren una sanidad mejor que la que estamos trabajando todos y cada uno de nosotros".

MÁRQUEZ, A MORENO: "EL PASADO EN ANDALUCÍA YA ES USTED"

María Márquez ha respondido al presidente que "el pasado en Andalucía ya es usted", que "lleva seis años gobernando" en la Junta, así como ha defendido que, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, "el 46% de los andaluces veía a su médico de familia en 24 horas", un porcentaje que actualmente desciende al "16%" con Juanma Moreno como presidente, según le ha afeado la portavoz socialista.

Tras leer unas declaraciones anteriores de Juanma Moreno, cuando estaba en la oposición, avisando de que "la soberbia nunca es buena, mucho menos en los gobernantes", la vicesecretaria general del PSOE-A ha insistido en acusar al presidente de haber "mentido antes" y "ahora", y de no tener "ningún problema en destrozar la sanidad pública en Andalucía".

También le ha advertido de que "vive totalmente alejado de la realidad de los andaluces", en "la sala VIP de Andalucía", mientras que "el resto de los andaluces, para poder acceder al médico, tiene que esperar, esperar y esperar, haciendo cola o gastándose el dinero que no tiene en un seguro privado, en un hospital privado".

"Usted ha roto lo más importante que teníamos los andaluces, que era la igualdad en el acceso a la atención sanitaria", y "nos ha quitado a los andaluces la seguridad ante la enfermedad", le ha afeado también María Márquez al presidente de la Junta, al que ha concluido augurando que "su soberbia y no escuchar a los andaluces será la que lo saque de San Telmo".

En su segunda réplica, el presidente ha subrayado que en la sanidad andaluza "se hacen 500.000 actos sanitarios diarios", y ha sostenido que los socialistas no pueden venir al Parlamento "a manchar y a arrastrar por el barro cientos de miles de actuaciones que se hacen diariamente por parte de buenos profesionales que dan lo mejor de sí mismos por esta sanidad", ha apostillado.

"No tiene usted ningún derecho a venir a ensuciar el buen nombre de profesionales que de manera vocacional se vuelcan diariamente en defensa de la sanidad", le ha espetado Moreno a Márquez para agregar que puede "entender la posición en la que están" los socialistas andaluces y sus "necesidades electorales", pero que eso "no les puede llevar a pasar a una política que claramente roza el populismo", según ha agregado.

Dicho esto, el presidente ha advertido de que los socialistas andaluces tienen un "problema", y es que a Montero "se la conoce bien en sanidad", y cuando era consejera "recortó 1.500 millones de euros" al sistema.

"Ese es el modelo que usted nos propone y que quiere que vuelva" a Andalucía, le ha afeado Moreno a la portavoz socialista, ante quien ha reivindicado que el Gobierno que él preside, "con mucho esfuerzo y mucho sacrificio", se está dedicando a "reconstruir" la sanidad andaluza tras "el enorme destrozo que se hizo" en la etapa de gobierno del PSOE-A.

En esa línea, ha denunciado que "quien llevaba la pancarta el otro día" en la manifestación, en referencia a Montero, "echó a la calle a 7.700" profesionales de la sanidad andaluza, y ha advertido a la portavoz socialista de que "en el año largo que queda de legislatura" en Andalucía va a tener "un problema de coherencia, entre lo que se hizo y lo que usted quiere decir que tiene que hacer el PSOE".

Así, Moreno ha denunciado que, en la etapa de Montero como consejera, Andalucía era la comunidad que, de media, "menos inversión por habitante" destinaba a la sanidad, y ha replicado a Márquez que "tenemos problemas en la sanidad" andaluza porque en la etapa del PSOE-A "nadie se preocupó de planificar cuándo se iban a jubilar miles de médicos", y "porque se expulsaron profesionales", y ha concluido afirmando que tras "todo ese daño" le toca al actual Gobierno andaluz "reconstruir" la situación de la sanidad pública.