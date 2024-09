Moreno afirma que la exigencia de justicia en financiación "no va contra nadie": "No hay tierra que ame más a Cataluña"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que la exigencia de una financiación "justa" para Andalucía "no va contra nadie" porque "no hay tierra que ame más a Cataluña" que Andalucía. Así lo ha manifestado Moreno tras intervenir en el pleno del Consejo Andaluz de Cámara de Comercio celebrado en San Telmo. De cara a la reunión que mantendrá el presidente andaluz con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este próximo viernes en el Palacio de la Moncloa, Juanma Moreno ha sostenido que exigirá al Ejecutivo "una respuesta acorde con lo que necesita Andalucía, con lo justo. No pedimos nada más, ni vamos contra nadie. No hay tierra que amemos más en Andalucía que a Cataluña".

"Tenemos unas relaciones muy cordiales, estrechas y familiares", ha remarcado el presidente de la Junta, que ha recordado que nació en Barcelona. "Aquí no hay ningún ataque a ninguna comunidad y menos a una comunidad que valoramos, apreciamos y queremos como Cataluña", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que el "problema" de la financiación lo lleve "arrastrando" Andalucía desde hace "décadas". Una situación que "va limitando mes a mes, año a año, nuestras capacidades de futuro. Por tanto, esto incumbe absolutamente a toda la sociedad", ha enfatizado.

En esta línea, el presidente Moreno ha reclamado para Andalucía "exactamente lo mismo" que reciben otros territorios, porque "no puede ser que haya un reparto injusto en fondos universitarios; no puede ser que en los fondos de Recuperación y Resiliencia o en el reparto de los Next Generation que se hace, Andalucía quede marginada; no puede ser que la Dependencia se pague en algunos sitios el 50% por parte del Estado y en otros sólo el 30%, como en el caso de Andalucía". "Sencillamente, no puede ser. Demasiada paciencia hemos demostrado a lo largo de estos años", ha concluido.

Sobre financiación también se ha pronunciado el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, que ha manifestado la "profunda preocupación" de las cámaras sobre una cuestión en la que "no vamos a permanecer impasibles ni callados" por el "riesgo que corre la igualdad de oportunidades". "Andalucía no puede quedar discriminada" ni puede aceptar "planteamientos" que van a hacer "daño" a los intereses de la comunidad.

En otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Andalucía ha insistido en criticar la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar dando una "pésima imagen de España al no saber, no poder o no querer controlar las fronteras de una manera eficiente", poniendo a su juicio, en una "situación compleja" tanto a Ceuta como a Canarias. "Hemos sido solidarios, somos una sociedad que acoge muy bien, pero tenemos que tener orden y la migración, como todo en la vida, tiene que estar reglada, controlada y organizada para evitar el colapso de los servicios públicos y, por tanto, un perjuicio", ha apostillado.