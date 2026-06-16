Moreno mantiene el mutismo sobre el diálogo PP-Vox y llama "irresponsable" a la izquierda por no plantear la abstención

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este martes en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que "no hay nada nuevo" sobre los contactos de su partido con Vox para la gobernabilidad de Andalucía.

Durante el acto de presentación del Plan Infoca, en Sevilla, el presidente ha aprovechado, ante el interés de los medios de comunicación, para indicar que no hay ninguna "novedad" en relación con las negociaciones entre PP-A y Vox.

Ha manifestado que, en este momento, están pendientes de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, inicie la ronda de contactos, cuando lo considere oportuno, con los portavoces de los grupos parlamentarios de cara a la celebración del debate de investidura, para poner fecha y proponer candidato.

Juanma Moreno también se ha referido al hecho de que las fuerzas políticas de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan "autoexcluido de manera irresponsable" de un diálogo para abordar alguna "posibilidad de abstención" en su investidura como presidente de la Junta.