Vox cree que "no habrá problema para ponerse de acuerdo" con el PP en Andalucía si "su prioridad son los andaluces"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, cree que su formación y el PP "no tendrán problema en ponerse de acuerdo" en Andalucía "si la prioridad" del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno Bonilla, "son los andaluces".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha recomendado al PP "aceptar el resultado de las urnas" y asumir que Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía, por lo que requiere de su apoyo para revalidar su mandato.

A cambio, "harán valer los votos" de los andaluces a Vox y llevarán a la mesa de negociación medidas que los de Santiago Abascal creen "buenas" para los andaluces "en un contexto de colapso de los servicios públicos, de inseguridad y de mucha inestabilidad provocada por la invasión migratoria promovida por el Gobierno".

LA PRIORIDAD SON LAS MEDIDAS

"Y si, de verdad, para el PP en este caso la prioridad son los andaluces, pues creo que no tendremos ningún problema en ponernos de acuerdo", ha resumido Rodríguez de Millán, que ha hecho hincapié en que la "prioridad" son las políticas, "más allá de la cuota de responsabilidad que cada uno tenga" en el futuro gobierno andaluz.

Vox continúa sin verbalizar si quiere integrarse en un gobierno de coalición con el PP en Andalucía, como ha hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Desde el partido inciden en que en Andalucía quieren implementar sus medidas, con plazos eficaces y garantías de cumplimiento y están abiertos a diversas fórmulas para lograrlo, que no sean necesariamente integrarse en un gobierno de coalición con el PP, pero tampoco desechan este extremo.

Los de Santiago Abascal sí han advertido de que el concepto de prioridad nacional ya introducido en las autonomías mencionadas es irrenunciable. Las partes se han reunido sólo una vez y no han profundizado aún en medidas concretas.