Moreno afirma que tiene "más razones y argumentos" que Sánchez para agotar la legislatura: "Es mi obligación"

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que tiene "más razones y argumentos" para cumplir la legislatura en Andalucía que los que pueda tener el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para agotar la legislatura nacional, y ha querido dejar claro que su obligación es "cumplir el mandato".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha defendido que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo andaluz del PP-A va aprobando los presupuestos de la comunidad "en tiempo y forma" y el 1 de enero de cada año entran en vigor, mientras que se van sacando adelante en el Parlamento autonómico las leyes que se presentan.

"Nosotros tenemos un gobierno estable gracias a una mayoría social que nos dieron los andaluces y, por tanto, mi obligación es cumplir el mandato y sacar los presupuestos del año 2026", cuando tocan elecciones autonómicas en el mes de junio.

Ha indicado que Pedro Sánchez "no puede decir eso" porque lleva "dos legislaturas sin presupuestos generales y además ni siquiera los ha presentado, cuando es una obligación constitucional". "No se ha molestado ni en llevarlo a las Cortes, y eso sí nos está generando problemas a las comunidades autónomas", ha señalado Juanma Moreno.

El presidente andaluz ha insistido en que el Ejecutivo nacional está "paralizado completamente", ya que ni hay PGE ni capacidad de sacar adelante ninguna ley en las Cortes Generales, al tiempo que "no tiene ni mayoría parlamentaria ni mayoría social que le apoye".

Ante este panorama, Juanma Moreno ha considerado que debería convocar elecciones generales para no "paralizar" España: "Cuando un presidente tiene miedo a las urnas, malo".

Ha señalado que un presidente cuyo gobierno no consigue aprobar los PGE en las Cortes Generales ni sacar adelante leyes y que además está "acosado por casos judiciales, no es capaz de convocar a los ciudadanos a que voten, es que tiene un problema". "Y el miedo es evidente a perder el poder, que es lo único que parece que le motiva o le ilusiona al sanchismo", ha sentenciado.

Ha considerado que Pedro Sánchez está poniendo "en jaque" al PSOE y lo está llevando "una deriva electoral muy mala". "A mí me gustaría recuperar el PSOE, esto cada vez que lo digo, Vox me da leña y me dice que yo soy socialista porque quiero recuperar el PSOE y ellos dicen que tengo que extinguir al PSOE, pero las democracias funcionan en la alternancia política", ha señalado Moreno.

En su opinión, "hoy en día la única alternancia política tiene que ser entre dos fuerzas mayoritarias y moderadas, y hoy el PSOE ni es moderado ni va a ser mayoritario como siga caminando por ese precipicio por donde lo llevan".