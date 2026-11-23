El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en los Encuentros SER con motivo de las elecciones del 29N. A 23 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que la pasada semana habló con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien le ha trasladado que la situación en la ciudad autónoma sigue "igual", con la pérdida de la "libertad y la normalidad" y con la presencia de entre 12.000 y 15.000 migrantes.

Durante su participación, en Sevilla, en los Encuentros SER con motivo de las elecciones del 29 de noviembre, Juanma Moreno ha indicado que Vivas le ha trasladado que ahora mismo hay "aproximadamente en torno a 12.000 y 15.000 migrantes, de los que algunos están localizados, es decir, que duermen en las zonas que se le han habilitado para ello y durante el día están deambulando por la ciudad, y que hay otros que no están localizados, sino en el monte, que están perdidos, diseminados o no se saben dónde están".

Ha agregado que además hay "pérdidas millonarias, alrededor de más de un millón de euros al día" porque se han suspendido negocios del sector servicios o eventos deportivos y culturales.

Asimismo, Juanma Moreno se ha referido al "problema de convivencia", con un 60 por ciento más de delincuencia, "un dato demoledor", una pérdida "clarísima de libertad y de normalidad en la ciudad".

"Cuatro meses después no se ha resuelto el problema, y además sin que nadie haya asumido responsabilidades, más allá del delegado del Gobierno central de Ceuta, que dimitió cuando vio que le iban a meter en un lío judicial", ha señalado el presidente andaluz.

Asimismo, ha apuntado que lo que sí sabemos ya es que el Centro Nacional de Inteligencia y el Servicio de Información de la propia Policía ya "advirtieron" de lo que podía ocurrir y el Gobierno central "no hizo absolutamente nada, hizo caso omiso".