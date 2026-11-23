Imagen de archivo de un barco que faena en Mauritania. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha reclamado que la flota pesquera vuelva a faenar "cuanto antes" en las aguas de Mauritania tras conocerse el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y este país, que quedó suspendido tras su expiración a mediados de noviembre.

Fernández-Pacheco ha mostrado la satisfacción del Gobierno andaluz por el desbloqueo de la situación, aunque ha lamentado que no se haya evitado la interrupción de la actividad pesquera, según ha detallado la Junta en una nota. "No se tenía que haber permitido que el acuerdo expirara sin una previa renovación porque eso ha obligado a nuestros barcos a dejar de faenar", ha señalado.

Asimismo, el consejero ha explicado que, por el momento, el Gobierno andaluz no dispone de información detallada sobre los términos del nuevo acuerdo y que únicamente cuenta con la confirmación oficial trasladada. Por ello, ha insistido en la necesidad de conocer "cuanto antes" sus condiciones y, sobre todo, agilizar los trámites para que la flota pueda recuperar su actividad.

Fernández-Pacheco ha subrayado que la interrupción del acuerdo ha mantenido "en vilo" no solo a la flota pesquera, sino también al conjunto de actividades económicas vinculadas a la pesca.

De esta manera, el protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania afecta a 60 embarcaciones comunitarias, de las que 25 tienen base en Andalucía, lo que atañe a alrededor de 500 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

En esta línea, el Gobierno andaluz ha mostrado su apoyo al sector, trasladando sus reivindicaciones y reclamando una solución a las instituciones europeas. "El propio sector nos ha trasladado su agradecimiento por el apoyo que le hemos prestado y por la presión que hemos ejercido para que se alcanzara un acuerdo". Además, "hemos estado a su lado desde el primer momento y vamos a seguir defendiéndolo", ha afirmado.

Por último, el consejero ha reiterado que la prioridad ahora debe ser que el acuerdo se traduzca "cuanto antes" en actividad para la flota. "El acuerdo es una buena noticia, pero ahora necesitamos que se haga efectivo y que nuestros barcos puedan volver a faenar. El sector pesquero andaluz necesita certezas y no puede permitirse nuevas interrupciones de su actividad", ha concluido.