Moreno afirma que Vox "no es capaz de gobernar" y sale "huyendo" de las instituciones: "Le tiemblan las piernas"

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que Vox es un partido que "no es capaz de gobernar" y sale "huyendo" de las instituciones, como se ha visto en las comunidades autónomas en las que ha roto los acuerdos de gobierno con el PP, básicamente porque le "tiemblan las piernas" cuando se trata de tomar decisiones y de gestionar.

Durante su debate ante el Pleno del Parlamento con el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, Juanma Moreno le ha reprochado que siga con el discurso de que su Gobierno está haciendo las mismas "políticas" que hacían los anteriores ejecutivos del PSOE-A, lo que "sinceramente no es creíble".

"Ustedes no quieren gobernar; no son capaces de gobernar, y salen huyendo de las instituciones", según ha dicho Moreno a Gavira, recordando lo que ha ocurrido en las comunidades donde el PP alcanzó pactos de gobierno con Vox y que esta formación ha roto utilizando la "burda excusa" sobre la acogida de menores migrantes no acompañados.

En su opinión, Vox ha salido "corriendo" de los gobiernos autonómicos porque sabía "que no iba a hacer ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que había prometido". Esa formación, según ha recalcado, no es capaz de asumir "responsabilidades" y le "tiemblan las piernas cuando hay que tomar decisiones, porque las decisiones queman".

"Gobernar es gestionar y gestionar es tener responsabilidad, sentido común, coherencia y gestionar para la mayoría de los intereses, y eso no fueron capaces de hacerlo", ha dicho Juanma Moreno sobre Vox.

Asimismo, ha reprochado a Gavira que no quiera reconocer que la Andalucía de hoy no es la de 2018, último año en el que gobernó el PSOE-A. "Y eso es un error porque, entre otras cosas, en la anterior legislatura, de alguna u otra manera, su grupo también contribuyó a cambiarla", ha trasladado a Gavira en referencia al acuerdo de investidura alcanzado por PP-A y Vox tras las elecciones de 2018.

Para Moreno, Vox hace "el mismo discurso del PSOE porque solo tiene un objetivo, no mejorar la calidad de la vida de los andaluces, sino echar al PP de las instituciones".

Durante su intervención Juanma Moreno también ha hecho referencia al PSOE-A después de que Gavira le preguntara si está "contento" con el nombramiento de María Jesús Montero como nueva secretaria general de los socialistas andaluces.

Moreno ha expresado su respeto por los procesos internos de ese partido, pero ha recalcado que echa de menos un PSOE con "sentido de estado", que "no negocie lo que es de todos los españoles con los independentistas; que no debilite las instituciones que son de todos los españoles, o que no utilice y colonice el poder, incluso hasta las empresas privadas, como lo está haciendo".

Sobre el nombramiento de Montero como secretaria general del PSOE-A, ha considerado que la "decisión que ha tomado Ferraz es traer la delegación de Ferraz a Andalucía, evidentemente, y, por tanto, no hay nada nuevo en el horizonte". "Seguimos con el sanchismo, con más sanchismo, si cabe, que antes", ha dicho Moreno, para quien ahora "lo que tenemos es la sucursal de Sánchez de una manera permanente y constante aquí en Sevilla, en el conjunto de Andalucía".

Por su parte, Manuel Gavira ha manifestado que Moreno siempre ha deseado que volviera el PSOE "de siempre". "Deseo cumplido", ha trasladado al presidente, apuntando que en Andalucía ha aterrizado como nueva secretaria general del PSOE-A la "ministra del cupo separatista y la consejera de los gobiernos de los ERE en Andalucía".

"El PSOE de toda la vida, señor Moreno", ha espetado Manuel Gavira, quien ha reprochado al presidente que no pida la "dimisión" de Pedro Sánchez y que en más de una ocasión salga al "rescate" del Ejecutivo nacional. Gavira ha reprochado también al presidente de la Junta sus "coqueteos con los separatistas", en alusión a sus manifestaciones sobre que el PP tenía que hablar con Junts.

Ha insistido en su discurso de que Moreno está gestionando "igual" que el PSOE-A y mantiene sus mismas políticas, y se ha mostrado convencido de que alguien de las filas socialistas se lo explicará bien a Montero.

Según Gavira, algún socialista le dirá a Montero que Juanma Moreno aplica las "leyes ideológicas" que el PSOE-A aprobó cuando gobernaba; que gestiona los servicios públicos "exactamente igual que el PSOE" y hace las mismas contrataciones", y que además mantiene a los "enfuchados socialistas" de la extinta Faffe.

Para Gavira, Moreno no puede compartir el mismo "espacio político" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque hace todo lo "contrario" a lo que el líder de los populares promete.