Moreno afronta "con buenas sensaciones" la noche electoral del 9J: "Ganar en Andalucía sería un ciclo histórico"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado "con buenas sensaciones" a la sede regional del PP-A en Sevilla para seguir el recuento de las elecciones al Parlamento Europeo y ha destacado que encadenar la cuarta victoria en las urnas en la comunidad tras las autonómicas de 2022, las municipales de hace un año y las generales de julio de 2023 sería un "ciclo histórico en Andalucía".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede popular de la calle San Fernando pasadas las 21.15 horas, Moreno ha asegurado que las "sensaciones son buenas" y ha subrayado que su objetivo es "ganar en el conjunto de España porque estas elecciones europeas son muy importantes para Europa y para España también" aunque no ha ocultado que el reto en clave andaluza es "ganar por primera vez en la historia" las elecciones europeas.

"Las expectativas son buenas, pero aquí lo que ya hemos aprendido con los años es que hasta que no se abren las urnas, no se cuentan los votos, pues lógicamente no se puede decir nada, porque nos hemos llevado muchas sorpresas y algunas desagradables. Así que vamos a ser prudentes y vamos a esperar", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz.

No obstante, ha reconocido que si el PP-A consiguiera ganar por primera vez este 9J las elecciones europeas "sería un ciclo histórico en Andalucía" porque "jamás ha pasado" que el PP consiga encadenar triunfos en autonómicas, municipales, generales y las europeas.

"Sería una gran noticia de consolidación del PP como primera fuerza política de Andalucía y la alternativa de esta nueva Andalucía que se está abriendo paso con un cambio de estilo, un cambio de gestión y un cambio de forma, pero vamos a esperar a ver qué pasa esta noche", ha insistido Moreno.

En clave más general, el presidente andaluz ha deseado que "ojalá los euroescépticos no consigan la mayoría y las fuerzas políticas moderadas como la nuestra, europeas, consigan ser mayoritarios socialmente" porque sería "una buena noticia para Europa y también para España".