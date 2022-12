Moreno alerta sobre el "deterioro de la calidad" democrática en España tras el "asalto" de Sánchez al TC con ERC y Bildu

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su "más profunda preocupación" por el "claro deterioro" de la "calidad de las instituciones democráticas" en España tras lo que ha calificado como el "asalto" del Tribunal Constitucional (TC) por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "alianza" como fuerzas como ERC y Bildu, que actúan como un "caballo de Troya" y "no ocultan que quieren asaltar el Estado desde el Estado".

Moreno se ha pronunciado de este modo durante una visita a una exposición de empresas tecnológicas en Sevilla al ser preguntado por los periodistas por las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, solicitando al PP que retire el recurso de amparo que tiene presentado ante el TC con el que busca que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías.

"En primer lugar, quiero mostrar mi más profunda preocupación por todo lo que está sucediendo en España. En pocas semanas hemos visto como la calidad de instituciones que son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia ha quedado claramente deteriorada", ha lamentado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha criticado que este jueves se diera "carpetazo" en el Congreso a dos delitos fundamentales como la malversación y la sedición que quedan "prácticamente disminuidos".

"¿Qué me está diciendo el Gobierno, que yo ahora puedo malversar o que un alcalde puede malversar y no va a tener un delito penal?", se ha preguntado Moreno, que ha calificado como "muy grave lo que se está proponiendo por parte del Gobierno", al que ha afeado su "interés claro por ocupar espacios institucionales que tienen que ser neutros como el TC".

Tras subrayar que "no existe democracia plena si no hay plena separación de poderes y que no existe democracia con vitalidad si el TC no es garantista y no traslada la pluralidad y diversidad de nuestro país", el también presidente del PP-A ha lamentado que este jueves en el Congreso hubo "un intento y una consecución, con la alianza de partidos independentistas, de un asalto a una institución tan importante para nuestra democracia como el TC".

Por todo ello, Moreno se ha mostrado convencido de que el PP no va a retirar su recurso de amparo ante el TC. "No soy yo el que toma esa decisión, que corresponde a la dirección nacional de mi partido, pero ya le digo yo que no creo que se retire porque estamos defendiendo precisamente evitar esa usurpación y esa ocupación del Poder Judicial", ha apuntado.

Preguntado por la comparación de este recurso del PP ante el TC con el golpe de Estado del 23-F realizado desde la tribuna del Congreso por el diputado del PSOE Felipe Sicilia, el presidente andaluz la ha calificado como "sorprendente" y ha señalado que aunque el presidente del Gobierno "nos tiene acostumbrados durante estos últimos cuatro años a decir una cosa por la mañana, otra por la tarde y la contraria por la noche sin sonrojarse, hay que tener mucho desahogo y muy poco respeto institucional para hacer las afirmaciones que hizo Sicilia, que además fueron amparadas y reforzadas por Sánchez".

"Saben que soy un hombre templado y que intento apartarme del ruido, pero creo sinceramente que ahora estamos ante una situación que es preocupante para la calidad democrática de nuestro país. Creo que no vamos por buen camino y creo que la obsesión de Sánchez por ocupar todos los espacios de poder va a terminar por dañar a la economía", ha añadido Moreno, que ha acusado a Sánchez de introducir un "caballo de Troya en el Estado, que es Bildu y ERC, que terminará por descargar en las esencias del Estado".

"Ellos quieren asaltar al Estado desde el Estado, Bildu y ERC no lo ocultan. No creen en la Constitución de 1978, no creen en nuestro marco de convivencia y evidentemente ya están planteando el siguiente reto, que es una reforma constitucional que para hacer un referéndum de independencia en Cataluña", ha concluido el presidente de la Junta.