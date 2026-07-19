Moreno anima a la selección española ante la final del Mundial: "Todos juntos empujamos de nuevo"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su apoyo este domingo a la selección española de fútbol ante la final del Mundial y ha animado a los ciudadanos a respaldar al equipo "desde cada plaza y cada casa".

"Casi 50 millones de españoles golpeamos a la vez el balón en el gol de Iniesta que nos dio el primer Mundial. Hoy, 16 años después, todos juntos empujamos de nuevo", ha manifestado Moreno en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

El presidente andaluz ha asegurado sentirse "orgulloso de este equipo" y ha llamado a disfrutar de esta "histórica final" con un mensaje de ánimo: "¡Vamos, España!".