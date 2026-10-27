Moreno apoya el pacto "puntual" PP-Vox al Senado "con motivación claramente electoral": "Somos partidos distintos"

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, este martes en Granada - ALEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este martes su respaldo al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox sobre candidaturas en el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, apuntando que se trata de un "acuerdo puntual" con "motivaciones claramente electorales".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Juanma Moreno ha manifestado que el PP ya hizo acuerdos con otras fuerzas políticas distintas con motivo de otras elecciones pasadas, y ha querido dejar claro que "Vox es Vox y el PP es el PP y somos partidos distintos".

"Pero dentro de que somos partidos distintos y después de ver el acuerdo al que llegó el PSOE de (Pedro) Sánchez con la extrema izquierda, pues lógicamente hemos tenido que llegar a un acuerdo con esta formación política para mantener, en este caso en la Cámara Alta, una mayoría suficiente", según ha añadido Juanma Moreno en referencia al acuerdo entre PP y Vox.

Ha insistido en que acuerdos de este tipo ya se han producido con otras fuerzas distintas: "El PP tiene una larga tradición de acuerdos con fuerzas políticas como Unión del Pueblo Navarro o como Foro Asturias y, por tanto, son acuerdos puntuales que se hacen con motivaciones claramente electorales". "No hay que sacarlos exclusivamente de ese interés y de ese espacio", ha apuntado.

Respecto a las críticas de Pedro Sánchez a ese acuerdo entre PP y Vox sobre candidaturas al Senado, Juanma Moreno ha manifestado que el presidente del Gobierno "vive cabalgando sobre el miedo, siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer". "No es capaz de ilusionar porque no ilusiona a la sociedad y lo único que hace es sobrevivir en torno al miedo". "Sánchez, pues, a lo suyo, a sobrevivir y a meter miedo, a que si vamos a involucionar o vamos a pasar a los años treinta", ha agregado Juanma Moreno, para quien en la actual sociedad española, "contemporánea y muy razonada", no tienen cabida ese tipo de mensajes "absolutamente catastrofistas y apocalípticos que hace el señor Sánchez". "Solamente tienen cabida en un seno muy determinado de la sociedad y no en la mayoría de la sociedad", ha dicho.