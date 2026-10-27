Gavira valora el "buen acuerdo" entre PP y Vox para el Senado: "El objetivo es que Sánchez salga de la Moncloa"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox Andalucía, vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha valorado este martes el "buen acuerdo" alcanzado entre su formación y el Partido Popular sobre candidaturas al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, apuntando que el "objetivo" es que Pedro Sánchez "salga de la Moncloa y lo mandemos al paro".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Gavira ha manifestado que comparte plenamente la decisión que a la que ha llegado la dirección del Comité Ejecutivo Nacional de Vox con la dirección del PP "para hacer todo lo posible y lo imposible para que el próximo 29 de noviembre España cambie de rumbo".

Se ha referido a los "movimientos en la izquierda" sobre acuerdos también en el Senado de cara a las elecciones e "incluso con algunas listas en el Congreso en algunas provincias". "Y la idea de Vox es que hagamos todo lo posible para que esta última oportunidad que creemos que tenemos para echar a este Gobierno corrupto, mafioso y traidor, la podamos utilizar", ha señalado respecto al acuerdo con el PP.

Se ha mostrado convencido de que el 29 de noviembre se verá el "resultado" de ese acuerdo: "Yo comparto cualquier decisión que tome mi Comité Ejecutivo Nacional con tal de conseguir el objetivo, que es que Sánchez salga de la Moncloa y lo mandemos al paro".