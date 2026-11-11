Moreno apunta que la administración andaluza funciona "con normalidad" y pide "respetar" a quien quiera trabajar el 11N

1132893.1.260.149.20261111123246 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en el Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha comentado este miércoles, 11 de noviembre, que los servicios de la administración autonómica están funcionando "con normalidad" durante esta jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios y el Sindicato de Inquilinas, al tiempo que ha pedido que "se respete también a aquellas personas que, de una manera libre, quieren acudir a su puesto de trabajo" este día.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta en una atención a medios a su llegada al Parlamento andaluz, que este miércoles celebra jornada de Pleno en la que está previsto que, entre otras cuestiones, se desarrolle el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027.

Juanma Moreno ha querido dejar claro que desde el Gobierno de la Junta que preside van a "seguir trabajando para que Andalucía avance, para que Andalucía funcione", y ha indicado que, según los datos de los que disponía hasta ese momento, "todo lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración se está llevando con normalidad".

"Es decir, que en servicios centrales, administrativos y periféricos de la Junta de Andalucía, la huelga ha llegado en torno a un 1%", ha precisado el presidente, quien ha señalado igualmente que el seguimiento de la huelga en materia educativa se sitúa "en torno a un 3%" a la hora en la que ha realizado las declaraciones --en torno a las 12,00 horas--, mientras que "los centros sanitarios han abierto todos con normalidad".

Además, ha señalado que los metros de Sevilla y Málaga están funcionando "con absoluta normalidad", mientras que el de Granada "está al 60 por ciento en servicios mínimos".

El presidente de la Junta ha concluido trasladando su deseo de que "en esta jornada no se produzca ningún tipo de incidente, que es lo que todos queremos, y que se respete también a aquellas personas que, de una manera libre, quieren acudir a su puesto de trabajo".