El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto institucional con motivo del 25N en San Telmo. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer que el compromiso del Gobierno de Andalucía, fruto del acuerdo PP y Vox, con el 25N está "más vigente que nunca". "Estamos aquí. No vamos a fallar". Así lo ha ratificado en su discurso con motivo del acto institucional organizado "a la luz del día" en San Telmo, sede del Gobierno andaluz. En el acto ha estado presente el vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Manuel Gavira. Fuentes de la Junta han apuntado que "ningún grupo de la oposición ni delegada del Gobierno ni subdelegado en Sevilla" han participado en el mismo.

Moreno, de hecho, ha remarcado en varias ocasiones que la lucha contra la violencia machista es tarea de "todos". Por eso, "no vamos a rendirmos como sociedad. Juntos haremos todo cuanto sea posible para acabar con la violencia, con este inmenso dolor que sufre la sociedad", ha apostillado, con el recuerdo a las doce mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en este 2026 --47 en España-- y a los diez hijos que han quedado huérfanos como consecuencia de esta violencia --37 en el país--.

El presidente de la Junta ha insistido en que "no caben descuidos" ante "una lacra que se presenta en los hogares, en el trabajo, en las pantallas. Los medios y la tecnología cambian pero el mecanismo es siempre el mismo: dominar, controlar y anular". Para "impedir esta monstruosidad, necesitamos todas las herramientas posibles" y que estas sean "útiles, eficaces y adecuadas". En este punto, ha agradecido el trabajo de entidades, fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces y fiscales, psicólogos, médicos y educadores, entre otros. "Esta es la fuerza que protege la libertad de las mujeres", ha subrayado Moreno.

Aludiendo al lema de la campaña institucional con motivo de este 25N --'Que vuelva todo menos el miedo'--, el presidente andaluz ha subrayado el compromiso de su Gobierno en la atención a las víctimas de la violencia machista a fin de que las mujeres recuperen "la libertad, la confianza, la tranquilidad, las ganas de vivir... que no tengan que medir sus palabras ni renunciar a sus planes ni ocultar lo que sienten, y vuelvan a ser dueñas de si mismas sin que nadie pueda impedírselo". "Podemos conseguirlo y ese será el gran triunfo pendiente de la sociedad".

Antes del presidente, ha tomado la palabra la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, que ha abogado por la "unidad de todos" porque sin ella es "imposible" alcanzar el "ideal de igualdad". La violencia machista es un "fenómeno que evoluciona y se transforma y es reprobable en todas sus formas", ha alertado, en alusión a las agresiones que e ejercen mediante la IA, las redes sociales y los móviles. En el acto han actuado una veintena de alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, que ha interpretado la pieza 'Un sueño imposible' del musical de Paloma San Basilio.