Moreno asegura que el Gobierno "está generando inseguridad" con los decretos de vivienda que "igual no duran ni horas"

Moreno anuncia bonificación al 99% en herencia de vivienda habitual entre hermanos, que beneficiará a 3.500 ciudadanos - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado crítico con los dos reales decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros y que el Congreso de los Diputados va a someter a votación este viernes. Moreno ha advertido del impacto en los pequeños propietarios y ha acusado al Gobierno de hacer "uso electoralista" de las medidas tras las movilizaciones populares.

"No se puede hacer a golpe de decreto simplemente para tener un titular. Eso dura un cuarto de hora, como puede durar este decreto porque finalmente no sé si se va a convalidar, pero igual no dura ni horas. No le conmueven ni Maricarmen ni ninguna de las otras, muchas Maricarmen anónimas", ha expresado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en la cámara andaluz.

Moreno ha calificado de "rotundo fracaso" la política de vivienda por parte del ejecutivo central a la que ha enmarcado dentro de "la improvisación y la ideologización". Asimismo, ha acusado al Gobierno de "atacar a las familias que alquilan una viviendas destinando su ahorro a lo largo de su vida".

"Cada vez que se retira una vivienda de la oferta, cada vez que introducen miedo y elementos de distorsión, de desconfianza, de descrédito, de inseguridad jurídica, están restando oportunidades a decenas de miles de andaluces y de españoles", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha asegurado que "en menos de 24 horas se han retirado más de 4.000 ofertas de alquiler del portal idealista" tras la aprobación de los reales decretos.

En contraposición con esta situación, Moreno ha defendido que Andalucía "ofrece estabilidad, confianza y solvencia". "Aquí se aprueban los presupuestos autonómicos cada año frente a cero presupuestos del Gobierno, algo que debería avergonzar sin duda alguna a los responsables en esa materia", ha subrayado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha destacado que Andalucía "crece por encima de la media". En esta línea, ha puesto en valor que la producción industrial andaluza "cuadruplica" al crecimiento nacional, por ello ha puesto de ejemplo la nueva planta Atlantic Copper en Huelva y el Valle Andaluz del hidrógeno verde.

"Debido a la buena marcha de la economía andaluza, la agencia Standard & Poor's ha comunicado una mejora en la calificación crediticia de Andalucía, pasando de A- a A, al mismo nivel que la Comunidad de Madrid, que es la locomotora económica de España", ha explicado.