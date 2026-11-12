Moreno carga contra Montero por defender a Puente: "Venir a aplaudirle en este Parlamento es insultar a los andaluces"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su rechazo a la defensa por parte de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, al exministro de Transporte, Óscar Puente, después del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

"Que usted venga a decir en el Parlamento andaluz que el señor Puente es digno es insultar a las víctimas, a la inteligencia y a sus votantes", ha señalado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

En esta línea, ha advertido a los socialistas de un posible mal resultado en las próximas elecciones generales al mismo tiempo que ha lamentado el "cesarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el partido. "En la vida voy a aplaudir en un mitin a alguien que dimite, que tenía que haber dimitido hace nueve meses, nueve meses, y que no ha sido capaz de dimitir", ha aseverado Moreno.

Ante las alusiones hacia Montero, la secretaria general de los socialistas andaluces ha reprochado que Moreno haya utilizado su respuesta al portavoz del grupo popular, Toni Martín, para interpelar a la oposición. "Es una pregunta de sesión de control al Gobierno, no a las responsables de la oposición y al Partido Socialista", ha señalado.

En respuesta a esta petición, la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha asegurado que "todo el mundo se excede de la pregunta". "Ustedes se dirigen al señor presidente en esta ocasión, normalmente con preguntas que nada tienen que ver con las que están registradas. Por lo tanto, también le podría haber llamado a la cuestión cada vez que ustedes hacen eso", ha indicado.