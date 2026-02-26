Moreno carga contra Vox en vísperas del 28F por pretender "disolver la autonomía": "¿Para qué están ahí sentados?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido lug - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a Vox, en vísperas de la celebración del 28F, Día de Andalucía, de querer "disolver la autonomía", lo que es "incoherente" con el hecho de que esta formación quiera tener representación en instituciones autonómicas, como el Parlamento.

Así se ha pronunciado Moreno durante su debate, en la sesión de control del Parlamento, con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien lo ha acusado de estar en una "pelea" con el PSOE-A por el "trono de quién es más andalucista".

"¿Ustedes quieren tener influencia en el poder para eliminar la autonomía de Andalucía, sí o no?", ha planteado Moreno a Gavira, añadiendo que es algo que Vox tendrá que aclarar a los andaluces de cara a las próximas elecciones autonómicas (que tocan en junio de este año).

"Se presentan a las elecciones de una institución en la que no creen y se presentan en esa institución en la que no creen para destruir esa institución", ha añadido el presidente, que ha preguntado a los miembros de Vox "y entonces, para qué están ahí sentados", en referencia a los escaños en el Parlamento. "¿Para ir contra Andalucía?", ha planteado acto seguido.

Para el presidente, estamos ante un "independentismo en versión inversa", y ha señalado que, sin duda, es "muy poco coherente" que Vox quiera estar en las instituciones autonómicas y órganos de extracción parlamentaria cuando "no cree" en ello y quieren "disolverlo".

El presidente ha censurado las políticas "populistas" de Vox que sólo señalan problemas pero sin soluciones reales.

"Yo no puedo estar de acuerdo y creo que la inmensa mayoría de los andaluces no está de acuerdo en la posición que ustedes mantienen de disolver la autonomía andaluza, una autonomía que ha costado vidas, esfuerzo y sacrificio", ha trasladado el presidente a Vox, apuntando que el hecho de que Andalucía tenga competencias y que las "decisiones estén más cerca de los ciudadanos, el desconcentrar el poder, no tiene nada que ver con la lealtad institucional a un proyecto común y compartido que se llama España".

Ha defendido que el Estatuto de Autonomía, que "tanto esfuerzo y sacrificio supuso hace ya más de cuatro décadas, nos ha traído la posibilidad de desarrollar desde el territorio las necesidades y las soluciones que necesita nuestra tierra".

Ha añadido que son muchos los andaluces, entre los que incluso hay votantes de Vox, que "reclaman competencias para Andalucía, porque consideran que el Gobierno andaluz gestiona mejor que el Gobierno de España". Se ha referido, por ejemplo, de acuerdo con lo que refleja el barómetro del Centra, a todas las carreteras de la comunidad; al litoral y las costas; a los ferrocarriles, o a impuestos.

"La posición que nosotros mantenemos es con la que se identifica la mayoría de los ciudadanos de Andalucía, que es una posición de acercar las decisiones y las soluciones a ellos a través del Estatuto", ha expresado Juanma Moreno, quien se ha mostrado convencido de que lo que no quiere "la mayoría de los andaluces es que arriemos la blanquiverde y que disolvemos y cerremos este Parlamento". "Ahí sí que no va a encontrar nunca el apoyo de este grupo y de este Gobierno", ha dicho a Vox.

"GUERRA" POR EL ANDALUCISMO

Por su parte, Manuel Gavira ha acusado al PP-A de caer en "el complejo separatista de la izquierda de Andalucía" y en la "guerra de que uno es más andaluz cuanto más competencias" quiera. Ha preguntado a Moreno si pretende que los problemas de los andaluces se corrijan con más competencias.

"Señor Moreno, yo soy gaditano, andaluz y español; no se líe usted. ¿Cree que los andaluces quieren que usted gestione las carreteras?. ¿Ha visto las carreteras como las tiene, señor Moreno?", ha planteado Gavira al presidente, haciendo alusión al estado de las carreteras de titularidad autonómica.

Ha manifestado que Andalucía sigue teniendo "los mismos problemas que hace 46 años", mientras PP-A y PSOE-A están dedicados a "pelearse por el trono de ver quién es más andalucista" y se ponen a hablar de competencias.

Gavira ha planteado al presidente "por qué no afrontan de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal descontrolada" en la comunidad, a lo que Moreno ha replicado que la política migratoria es competencia del estado.

"Si seguimos así, va a llegar el día en el que el día de Andalucía, señor Moreno, no se va a celebrar el 28 de febrero, se va a celebrar el 27 de abril, que fue el día en que nos invadieron por primera vez", ha indicado Manuel Gavira.

Se ha mostrado convencido de que las políticas que está aplicado, Moreno "coinciden en lo esencial" con las de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. "Serán dos siglas distintas, pero tienen la misma receta, los mismos protocolos y, al final, nos acaban dejando los mismos problemas", ha sentenciado.

