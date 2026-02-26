Moreno apuesta por abordar las negociaciones autonómicas con Vox "desde el territorio" bajo el "paraguas" de 'Génova'

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma durante el congreso del PP-A. A 8 de noviembre de 2025. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que él es "partidario" de abordar unas negociaciones entre su partido y Vox si es necesario para acordar un gobierno autonómico "en lo más cercano al terreno", porque "la cercanía al territorio" da un mayor "nivel de conocimiento", aunque también "bajo el paraguas" del criterio que la formación tenga a nivel nacional.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el presidente 'popular' andaluz se ha pronunciado así al hilo del documento que la dirección nacional del PP ha elaborado de cara a afrontar las negociaciones que el partido tenga que encarar con Vox para conformar gobiernos autonómicos en aquellos territorios en los que no cuente con mayoría suficiente como para gobernar en solitario.

Juanma Moreno ha confirmado que se ha leído dicho "documento interno", que ha definido como "una iniciativa que hace la dirección nacional del partido" para "ordenar un poco esas relaciones que se van a tener que producir en las comunidades autónomas donde no ha habido una mayoría parlamentaria" suficiente.

En esa línea, ha señalado que "tanto en Aragón como en Extremadura", donde se han celebrado elecciones autonómicas recientemente, "la única opción posible de gobierno es un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, y esa opción de gobierno tiene que pasar por un orden" para saber "en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué no nos vamos a poner de acuerdo" ambas formaciones, según ha añadido.

Moreno ha señalado que se trata de "un documento muy genérico" en el que, en todo caso, se habla "de manera clara" de "violencia machista, con ese adjetivo", una cuestión ante la que, según ha subrayado, en el PP tienen "una posición muy clara" y "no puede dudar", desde la premisa de que "es fundamental atajar una de las grandes lacras que tenemos en España", que "no solamente nos debe repugnar, sino que nos debe abochornar como sociedad", ha añadido.

En esa línea, Moreno ha dicho estar "completamente seguro" de que, "si finalmente hubiera acuerdo del PP con Vox" en algunas comunidades, "eso sí será una de las líneas básicas", por lo que él no le tiene "miedo a eso".

A renglón seguido, ha apuntado que Vox y el PP no son "lo mismo", de forma que "hay muchas líneas en las que no estamos de acuerdo", mientras que "hay otras" en las que sí "podemos ponernos de acuerdo", y "si esos gobiernos quieren empezar a andar, solamente se puede hacer desde el diálogo", y buscando "encapsular lo que estamos de acuerdo" y "dejar al margen las cosas en las que tenemos desacuerdo para poder seguir avanzando", porque, "si no, nos veremos abocados a una repetición electoral que no desea absolutamente nadie".

Moreno también ha indicado que "ahora Vox también tendrá que decidir", porque hasta ahora "se siente muy cómodo no asumiendo nunca responsabilidades institucionales y de gobierno", e "intentando marcar el paso al PP, y poniendo siempre al PP de malo al final". Frente a ello, el presidente andaluz ha sostenido que "al final también todos los partidos políticos tienen que empezar a asumir responsabilidades y mojarse", y "Vox más pronto que tarde va a tener que mojarse", ha advertido.

"NO SE PLANTEA" AHORA MISMO LA OPCIÓN DE TENER QUE NEGOCIAR CON VOX

A la pregunta de si permitiría, en el caso de que tras las próximas elecciones andaluzas --previstas para este año--, tuviera que negociar con Vox, que el secretario general del PP, Miguel Tellado, apareciera en Andalucía para afrontar esas negociaciones, Juanma Moreno ha respondido que no se plantea esa hipótesis ahora mismo porque, "afortunadamente", el PP-A disfruta en esta legislatura de "una mayoría (absoluta) fruto del respaldo que nos dieron los andaluces" en las elecciones autonómicas de 2022, y "ahora mismo estamos en condiciones de reeditar esa mayoría" en los próximos comicios, "por lo que dicen los propios sondeos", ha apuntado.

"Y yo quiero pensar que con el trabajo y el esfuerzo colectivo que vamos a hacer, vamos a intentar por todos los medios reeditar esa mayoría", ha añadido Moreno para incidir en la idea de que no se plantea ahora mismo "el tener que acordar con Vox", porque va a "trabajar" con todo su "esfuerzo e interés para que tengamos un gobierno estable", desde el convencimiento de que "lo mejor que le puede sentar a Andalucía en la estabilidad", ha aseverado.

El presidente 'popular' ha señalado además que el PSOE-A no tiene actualmente "ninguna opción de gobierno en Andalucía, por lo que vemos en todos los estudios sociológicos, y el gran debate" de cara a las próximas elecciones, el "único debate" en su opinión, "va a ser si gobernamos en solitario, con un gobierno para todos, piensen lo que piensen y voten lo que voten, o nos metemos en el lío que supone la inestabilidad de no tenerlo".

A la pregunta de si cree que "unas negociaciones autonómicas las tiene que liderar el líder autonómico" del PP, Moreno ha respondido que él es "partidario de que las negociaciones se hagan siempre en lo más cercano al terreno, porque hay un nivel de conocimiento" mayor, aunque también asume que el PP es "un partido de carácter nacional", que "representa un proyecto nacional", en el que "las autorizaciones de los acuerdos vienen recogidos por la dirección nacional".

"Eso es así", y "uno tiene que respetar también el proyecto político en el que uno milita", que en el caso del PP es "nacional", según ha abundado antes de apostillar, no obstante, que su opinión es que es mejor abordar unas negociaciones autonómicas "siempre" desde "la cercanía al territorio", que "te da un conocimiento de las singularidades, de las necesidades" del mismo, pero también "bajo el paraguas y el criterio de un partido, de un proyecto común que es compartido", y que es el "del PP a nivel de España", según ha añadido para concluir.