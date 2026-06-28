Moreno celebra el día del Orgullo y asegura que "una Andalucía tolerante, diversa e igualitaria es una Andalucía mejor"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno. - JUNTA DE ANDALUCÍA / X

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo, 28 de junio, que "una Andalucía tolerante, diversa e igualitaria es una Andalucía mejor", al tiempo de desear un feliz Día del Orgullo en "respeto y libertad".

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), el presidente del Gobierno andaluz ha abundado en su compromiso de "seguir avanzando hacia una Andalucía más libre, igualitaria y diversa".

"Los gestos deben ir acompañados de acciones y políticas reales. En Andalucía hemos puesto en marcha medidas pioneras de la mano del colectivo Lgtbi, para defender sus derechos", ha asegurado.

En esta línea, Moreno ha insistido en la necesidad de "erradicar cualquier forma de odio, violencia y discriminación", mientras que ha considerado que celebrar el día del Orgullo es "la mejor ocasión para recordar que una Andalucía tolerante, diversa e igualitaria, es una Andalucía mejor".