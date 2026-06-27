Loles López asegura que el próximo Gobierno andaluz será uno que "gestione para el bien de todos los andaluces"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, en el Orgullo en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha afirmado que quieren "un gobierno estable para el bien de todos los andaluces", en relación con las negociaciones entre PP y Vox para formar Gobierno.

En un audio remitido a los medios, la consejera, en que ha participado este sábado en Sevilla en la manifestación con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, ha asegurado que la próxima Administración autonómica será una que "gestione para el bien de todos los andaluces.

"Estamos buscando lo que buscamos desde el primer día, el bienestar de todos los andaluces sin distinción", ha concretado la consejera de Inclusión Social.